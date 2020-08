En imágenes: Fuerte explosión de un edificio en Beirut, Líbano

La tarde de este 4 de agosto, una doble explosión en un edificio que presuntamente almacenaba pirotecnia sorprendió a la población de Beirut, capital de Líbano —dejando imágenes impresionantes y lamentablemente decenas de heridos.

De acuerdo con medios internacionales, la explosión produjo una ola expansiva que alcanzó hasta tres kilómetros a la redonda desde el edificio ubicado cerca del puerto de Beirut. Hay al menos cien personas heridas, según Milenio.

This is a video filmed by someone who was standing on his balcony close to the port of #Beirut.

First you see big plumes of smoke followed by small explosions on ground level and finally an enormous explosion.

I hope the person who filmed this is safe. @akhbar pic.twitter.com/SMd94oreYO

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 4, 2020