Por casi 8 horas, la autopista México-Puebla estuvo cerrada debido a que una pipa cargada con combustible chocó y provocó una fuerte explosión. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del conductor.

Explosión de pipa en autopista México-Puebla

La noche de este sábado, se reportó el choque y la explosión de una pipa que transportaba combustible en el kilómetro 48 de la autopista México-Puebla, a la altura de Ixtapaluca.

Debido a la magnitud del accidente, los servicios de emergencia se movilizaron al lugar para apagar el fuego y las autoridades cerraron la autopista en ambos sentidos, lo que dejó a varios usuarios varados.

Según los primeros reportes, el incidente pudo haber ocurrido debido a que la pipa se quedó sin frenos y perdió el control. Tras el choque, la cabina donde viajaba el conductor salió proyectada a una barranca.

Hasta el momento se desconoce el paradero del chofer. Aunque el último reporte de Protección Civil del Estado de México indica que no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

Reapertura total de la vialidad

Cerca de las 7 de la tarde de este sábado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informaron la suspensión del tránsito en ambos sentidos de la vialidad.

Durante la noche la autopista fue abierta parcialmente, mientras se iba controlando el incendio. No fue sino hasta la madrugada de este domingo que la autopista fue reabierta en su totalidad.