Lo que necesitas saber: No es problema reciente en el Estado de México, pero en los últimos días se han intensificado las denuncias.

Luego de difundirse en redes varios videos que nomás de verlos se siente sudor frío por el nivel de abuso de poder que manejan las autoridades del Estado de México, la fiscalía local mete las manitas y avisa que ya dio de baja a elementos de la Policía de Investigación…

Extorsión en carreteras del Edomex / Captura de pantalla

10 Policías de Investigación ya fueron suspendidos

Por medio de un comunicado, la Fiscalía del Edomex informa que, tras checar varias denuncias ciudadanas (o sea, los muchos videos que hay en redes) ha decidido investigar de oficio presuntos actos de extorsión, así como otras conductas achacadas a elementos de la institución… conductas delictivas, claro.

De acuerdo con la fiscalía mexiquense, por el momento van 10 elementos de la Policía de Investigación a los que ya se les torció y removió de sus funciones.

Además, se les “concentró” en las oficinas centrales de la institución, en lo que se determina lo que es evidente nomás con darle una revisión a las grabaciones: que intentaron extorsionar a automovilistas que transitan por las carreteras de la entidad… aunque, principalmente, por la de Tecámac.

“Se continúa con los actos de investigación para identificar la probable intervención de estos u otros servidores públicos, así como personas ajenas a esta Fiscalía, en las conductas referidas”.

Acusados podrían alcanzar hasta 42 años de prisión

Son varias las denuncias que se han difundido en redes, gracias a que las víctimas graban todo con sus celulares pese a que, en algunas ocasiones, los funcionarios tratan de impedir ser captados por las cámaras (llegando, incluso, a querer arrebatar los teléfonos.

Las denuncias son similares: agentes que se identifican como funcionarios del Estado de México (policías, agentes ministeriales, policía de Investigación, tránsito) detienen a los automovilistas sin razón aparente, llegando hasta a intentar cerrarles el paso a la fuerza… sólo llevar a cabo “una pequeña revisión”.

El pasado 20 de enero, el diputado local, Samuel Hernández, solicitó a la Fiscalía del Edomex que investigara tanta denuncia en redes… recordándole a la justicia que, gracias a una reciente ley, en el Estado de México la extorsión se persigue de oficio y llega a castigarse con hasta 42 años de prisión.