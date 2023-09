Lo que necesitas saber: La crisis de consumo de fentanilo en Estados Unidos ha sido utilizada por republicanos para acusar la inacción del gobierno de Biden y presionar la incursión del Ejército en territorio mexicano.

¿AMLO “paró” una cosa, pero desató otra y, ahora, la extradición de Ovidio Guzmán está provocando especulaciones en este lado del río Bravo? Bueno, algún costo tenía que tener el inesperado movimiento reportado la noche del 15 de septiembre.

Durante la conferencia mañanera de ayer, 18 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló por primera vez sobre la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán (al parecer, para parar la ola conspiranoica que tan relevante hecho suscitó). Pues bien, según AMLO, el envío del hijo del Chapo Guzmán al vecino país del norte puede entenderse como un favor al gobierno de Biden (y a los gringos, en general)… ahora van a poder bajarle una rayita de polémica a sus futuras elecciones presidenciales (y a sus ataques a México).

“Es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos”, señaló AMLO al indicar que, en estos momentos, tanto el tema del narco como el de la migración es usado en campañas, tanto del lado republicano como del demócrata (pero sobre todo del lado republicano) y siempre culpando a México. Entonces, dos pájaros de un tiro: se deja de recurrir al tema del narco y México es visto como cooperativo en la resolución del tema.

Ken Salazar dice que extradición de Ovidio Guzmán muestra cooperación México-EU

“¿Y a poco enviar al hijo del Chapo sirve de algo?”, preguntarán. Pues bueno, al menos el asunto ya es usado para dar señales de que los gobiernos de Biden y AMLO “algo” hacen para detener ese problemita llamado tráfico de fentanilo… el cual, como señaló el presidente, ha sido mencionado últimamente con fines políticos en Estados Unidos; especialmente para presionar acciones militares en nuestro país.

“La extradición de Ovidio Guzmán hacia Estados Unidos (…) es un ejemplo de la manera en que estamos trabajando muy de la mano con el Gobierno mexicano”, presumió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Y legalmente, ¿por qué se dio la extradición de Ovidio?

Tras el envío del hijo del Chapo a Estados Unidos no han faltado los cuestionamientos sobre la acción: que por qué en plena fiestas patrias, que qué pin$%e coincidencia que se dio luego de la liberación de Emma Coronel, que por qué mejor no se le juzga aquí… en fin. Pero la más sonada: ¿pues no estaba amparado contra la extradición?

De ser así, por muy hijo del Chapo que sea (y el repele que causa su nombre), pues se habrían violado los derechos del susodicho.

Al respecto, AMLO aseguró que El Ratón no contaba con ningún tipo de protección legal. De hecho, como marca la ley, se le notificó que se le iba a extraditar, para ver si quería acudir ante un juez y ampararse… no sucedió así y, por eso, se procedió a mandarlo directo y sin escalas a Estados Unidos, donde se espera que sea juzgado por narcotráfico y lavado de dinero.

