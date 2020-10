UNAM separa a 2 profesores de la Facultad de Química por “chistes” misóginos

Durante la “nueva normalidad” nos hemos enterado de denuncias en redes sociales contra profesores o profesoras que ejercen algún tipo de violencia sobre los alumnos. Y en esta ocasión le tocó a la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) —que por cierto, ya reaccionó separando a dos maestros de la Facultad de Química por violencia de género. ¿Qué sucedió?

En redes —vía la Colectiva Toffana—, estudiantes de la Facultad de Química denunciaron a dos profesores por violencia de género.

Separa la Facultad de Química a dos profesores por violencia de género. pic.twitter.com/09LnmVrfOe — UNAM (@UNAM_MX) October 20, 2020

En uno de lo casos, un maestro del Departamento de Fisicoquímica intentó “bromear” con sus alumnos y alumnas sobre por qué una mujer tenía el apodo de “la bolsa de hielo de oro”.

El segundo caso se trata de un profesor que consideró tener un encuentro sexual con una alumna a cambio de ponerse al tanto en las clases.

“Con unos golpes aflojaba”

“Ante la publicación de un video en redes sociales, donde se expresan comentarios sexistas y misóginos, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura del Departamento de Fisicoquímica”, dio a conocer el director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedolla.

Aquí, el protagonista es el profesor de las facultades de Ingeniería y Química Mario Luis Chin Auyon, quien forma parte del Departamento de Fisicoquímica.

Y la denuncia en cuestión se basa en un video donde Mario Luis Chin comienza a “bromear” con sus alumnos vía Zoom. ¿Cómo? Sí, el maestro les cuenta a los estudiantes sobre los motes que tuvieron algunas mujeres que conoció.

“Voy a decir una cosa muy fea que a lo mejor van a decir, ‘ah, este maestro tan vulgar’ pero lo voy a decir. Hay una niña que le decían la bolsa de hielo de oro, ¿ustedes saben por qué? No crean que por fría (…) ¿Qué le hacen a una bolsa de hielo? Le dan un azotón para que se aflojen los hielos (…) Pues a esta niña le llaman ‘la bolsa de hielo de oro’ —ahí viene la parte fea, vulgar y corriente que soy— porque esta niña con unos golpes aflojaba, como las bolsas de hielo, ja, ja ja… si no me entendieron, no me pregunten”.

Ver en YouTube

Este video se compartió en redes y llegó hasta la Dirección de la Facultad de Química, que no dudó en tomar acciones para separar al profesor de su trabajo.

Separan a profesor del Departamento de Matemáticas

Hay otra queja contra el profesor del Departamento de Matemáticas Arturo Zentella, quien aparece en un video descartando proponerle sexo a una de sus alumnas —así, casual, como si se tratara de una regla o costumbre.

“Todos, tú también, podrían revisar lo que vimos, pero no sustituye la clase (…) Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre”, dijo el profesor del departamento de Matemáticas a la pregunta de una estudiante que buscaba reponer las clases.

Al igual que en el caso del Departamento de Fisicoquímica, este docente fue separado de la Facultad de Química. Aquí el mensaje del director:

“Y también derivado de la violencia múltiple de actos considerados como violencia de género, que provocaron la indignación de las alumnas de la Facultad, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura del Departamento de Matemáticas“.

De esta manera, la UNAM intenta hacer frente a la violencia de género y prevenir los casos.

Vale decir que la Facultad de Química se encuentra en paro de actividades virtuales —ya que sus instalaciones fueron tomadas por activistas y estudiantes que han denuncia de violencia de género.