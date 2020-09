Nos encantan los finales felices. Recientemente, por medio de redes sociales, se difundió el video que muestra el momento en que una maestra de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) regaña sin sentido a uno de sus alumnos durante una clase por medio de Zoom.

Resulta que la furiosa maestra, a gritos y todo, regañó a dos chavos porque —según ella— no habían prendido sus cámaras. Asunto que amenazó sancionar con faltas y explicó que a la tercera falta los iba a dar de baja.

Uno de los alumnos, Guillermo, le intentó explicar que el internet que estaba fallando era el de la maestra porque todos los demás compañeros sí se podían ver, explicación que la maestra no tomó de la mejor manera y contestó de forma agresiva.

“A mi no me importa Guillermo. A ver, qué parte no te queda clara, si yo no te veo conmigo no estás. Si yo a todos los demás los veo y a ti es al único que no veo ¿mi internet está mal porque a ti no te veo? Ubícate niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta”, gritó la maestra.