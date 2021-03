Ojo acá: Así será la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco

El pasado 24 de febrero comenzó la vacunación contra Covid-19 en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco de la CDMX, en adultos mayores de 60 años o más. Muchas dudas se generaron respecto a cuándo sería la aplicación de la segunda dosis, cosa que ya quedó resuelta, pues el gobierno chilango ya informó los detalles para eso.

Este lunes, en conferencia de prensa, las autoridades de la CDMX informaron que la vacunación contra el coronavirus continuará en la Venustiano Carranza a partir del próximo miércoles 17 de marzo. Pero no sólo eso, también comenzará la aplicación de la segunda dosis en las alcaldías antes mencionadas.

Así que si tú vives en Iztacalco, Tláhuac o Xochimilco, checa a continuación los detalles dados a conocer por el Gobierno de la CDMX para que vayas o lleves a tus abuelitos a recibir al segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Fechas para la aplicación de la segunda dosis en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco

En primer lugar, hablemos de los días. Como dijimos antes, la aplicación de la vacuna en estas tres alcaldías comenzó el pasado 24 de febrero, y serán los adultos mayores que recibieron la vacuna ese día, quienes reciban la segunda dosis el próximo 17 de marzo.

Y así sucesivamente: quienes se vacunaron el 25 de febrero, la segunda dosis les toca el 18 de marzo; a quienes los inyectaron el 26 de febrero, ahora tendrán que acudir el 19 de marzo… y etcétera.

Por supuesto, la aplicación de esta segunda dosis en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco se hará con la misma vacuna que recibieron los adultos mayores en la primera vuelta: la Sputnik V, para evitar dudas de si está bien o no recibir una vacuna diferente en esta segunda inyección.

¿Qué documentos necesito presentar para recibir la vacuna?

Para recibir la segunda dosis de Sputnik V, los adultos mayores únicamente deben haber recibido la primera dosis en las tres alcaldías antes mencionadas, lo cual podrán acreditar presentando el comprobante de vacunación que les dieron en esa ocasión.

En caso de no contar con éste, no hay problema, pues bastará con que vuelvan a llevar su CURP a la unidad vacunadora que les corresponda para recibir la segunda dosis. Eso sí, tengas o no el comprobante, es necesario presentar el INE o alguna otra identificación como el acta de nacimiento.

Este 17 de marzo, comienza la aplicación de la 2da dosis de la vacuna Sputnik en @Alc_Tlahuac, @XochimilcoAl e @IztacalcoAl. Es importante llevar su comprobante de vacunación y sólo se aplicará a quienes recibieron la primera, porque el componente de ambas es distinto. pic.twitter.com/gNsvpA9QFB — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 15, 2021

¿Y dónde estarán los centros de vacunación?

De acuerdo con Cristina Cruz, delegada Estatal de los Programas de Desarrollo para el Bienestar en la CDMX, los adultos mayores que se vacunaron en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, recibirán un mensaje texto donde se les indicará el día, la hora y el lugar donde les toca la segunda dosis.

¡Ojo! Es importante que los adultos mayores o sus acompañantes presenten dicho mensaje al llegar a la unidad vacunadora, para agilizar la entrada a la misma.

Las sedes serán las siguientes:

En Iztacalco sólo habrá una macrosede: el Palacio de los Deportes .

sólo habrá una macrosede: el . En Tláhuac serán dos: el Bosque de Tláhuac y el Hospital General “Tláhuac” del ISSSTE .

serán dos: el y el . En Xochimilco también habrá dos macrosedes: la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda” y el Deportivo Xochimilco.

Para las personas que recibieron la primera dosis en casa, por eso de las limitaciones para acudir a las unidades vacunadoras, nuevamente serán vacunados por una unidad móvil en la comodidad de su domicilio.

Y muy importante, si por alguna razón no es posible que asistas el día que toca, o que tus abuelitos vayan cuando les den cita, las autoridades capitalinas recomiendan ir al día siguiente. Las instrucciones son la mismas de la primera vez, llegar con unos 15 minutos de anticipación a la hora de la cita con los documentos necesarios.