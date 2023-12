Lo que necesitas saber: ¿Se acuerdan del sujeto que golpeó a un empleado de Subway? Pues ya lo liberó un juez de San Luis Potosí. ¿Por qué? Acá les contamos.

Y hoy en un capítulo más de “México mágico”… Cuatro meses después de su detención, a Fernando N “El Tiburón”, quien en agosto de este año se dio a conocer por golpear a un empleado en una sucursal de Subway, un juez lo puso en libertad.

Aunque en su momento el mismo gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dijo que en dicho estado de la república no había espacio para la impunidad, la defensa del “Tiburón Medina” logró llegar a un acuerdo con el juez y lo dejaron salir del Centro Penitenciario de La Pila.

Fernando Medina fue detenido por agredir a un joven en Subway de San Luis Potosí / Foto: @RGCMx

Un juez de San Luis Potosí puso a Fernando “N” en libertad

De acuerdo con el portal Proceso, suspensión condicional del proceso en contra de Fernando “N” fue posible gracias a los abogados del sujeto, quienes interpusieron un amparo contra la vinculación a proceso y lograron que se cambiara la acusación por el delito de “homicidio calificado en grado de tentativa” a “lesiones graves”.

Al no considerarse como un delito grave, con el cambio a “lesiones graves”, el “Tiburón Medina” no tendrá que pasar por un juicio oran en su contra ni tendrá una sentencia. El hombre simplemente deberá de pagar por la reparación del año y no acercarse al joven empleado de Subway al que golpeó.

En internet se viralizó el video donde Fernando “N” golpeó a un jovencito. Foto: @TerrorRestMX

El sujeto golpeó a un joven trabajador de Subway que le pidió esperar en la fila

La noticia no ha sido menos que indignante, pues seguro recuerdan las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de una sucursal de Subway, en San Luis Potosí, donde definitivamente se ve que la golpiza no se acerca ni tantito a algo de “lesiones graves”.

Fue en agosto de este año cuando detuvieron a Fernando “N”, luego de que en redes sociales se viralizara el video de cómo este hombre golpeaba sin piedad a un jovencito que trabajaba en una tienda de Subway. ¿Lo peor? Fue a un menor de edad.

Comunicado de Subway México.

Fernando “El Tiburón” se quiso dar a la fuga luego de golpear al trabajador de Subway

La agresión en cuestión pasó el pasado 31 de julio en contra de Santiago, un joven de 15 años, que le pidió a Fernando “N” esperara su turno en la fila cuando éste exigió atención inmediata. Algo que el hombre no aceptó y llevó a descargar su ira en contra del joven.

La mamá de Santiago puso una denuncia ante las autoridades de San Luis Potosí y el video de la agresión se volvió viral en internet. Por otro lado, varios negocios de “El Tiburón” se clausuraron cuando se emitió la orden de aprehensión en su contra.

Foto: @FiscaliaSLP

Pero lo arrestaron y tenía todo para que le dieran varios años en prisión (aunque al final no ocurrió)

Si bien se trató de esconder a pesar de tener una ficha roja de Interpol –dicen que hasta planeaba escapar a Estados Unidos con algunos familiares–, al final las autoridades arrestaron a Fernando “N” y la Fiscalía pedía de 12 a 50 años de prisión por los cargos de homicidio en grado de tentativa.

La acusación en su contra no era poca cosa, ya que el hecho de que la víctima es menor de edad (sólo 15 años), y Fernando tenía posibles conocimientos en artes marciales, agravaban el asunto y hasta pintaba para que su condena fuera más grave.

A pesar de todo, parece que la justicia le sonrió a Fernando “N”, quien ahora anda libre después de golpear al empleado de Subway. Ah, otro final igual para otra historia de las que lamentablemente vemos a diario en este país, ¿no lo creen?

