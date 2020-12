¿Las risas no faltaron? Festival en Tulúm provoca varios casos de COVID-19 en Nueva York

Al parecer el Festival Art With Me, el cual se celebró del 11 al 15 de noviembre en Tulúm, Quintana Roo, provocó varios casos de COVID-19 en Nueva York. Sí, este evento que conjunta arte, música y talleres, que se celebra durante cinco días y cuatro noches es, según Daily Beast, el causante de muchos contagios de coronavirus en ciudadanos estadounidenses.

¿Qué es lo que pasó con este festival de Tulúm?

A pesar de que la página oficial de Art With Me Festival indica una serie de recomendaciones para prevenir contagios de COVID-19, como el uso de cubrebocas y el mantener una sana distancia, en las fotografías que compartieron en sus redes sociales no se observa que se estén respetando estas medidas sanitarias.

Incluso asistentes a este festival se arrepienten de haber visitado Tulúm: “No tengo nada bueno que decir sobre este evento”, dice Michelle, quien utiliza un alias y contrajo coronavirus después de acudir a este lugar.

Además, esta persona señaló lo siguiente: “También servían comida, todos bocadillos de barbacoa abiertos. Todos agarraban con las manos”, comentó y luego añadió: “Todo lo que diré es que no había una sola máscara y me enfermé más de lo que nunca en toda mi vida después de esa fiesta”.

Además de arte, hubo una enorme fiesta

Según Daily Beast, Art With Me no solo ofreció actividades artísticas durante el día; por la noche, también había un festival de música electrónica con muchas personas que no utilizaban cubrebocas y llenaban hoteles, restaurantes y cenotes, lo cual puede observarse en videos que se subieron a redes sociales.

Finally time to release my new record ‘Dazed’ with @itsnickmorgan. Coming out on @nicfanciulli legendary @savedrecords! Here’s a teaser from my show this past Friday in Mexico at @artwithmetulum Pre Save and pre order x – https://t.co/ybTjrLBdbi pic.twitter.com/iTyNAObqy6 — Kaz James (@kazjames) November 16, 2020

De hecho, según este medio, Be Svendsen, un DJ danés que actuó en Art With Me, declaró que contrajo coronavirus después del festival y que escuchó de al menos otras 17 personas que también lo hicieron después de asistir a las fiestas del evento. Mientras que la DJ mexicana, Xwnia Wolf, dijo a Daily Beast que ella no escuchó que nadie se enfermara a raíz de sus sesiones, pero que sí había escuchado de varios casos después de otra fiesta en el mismo festival.

Festival de Tulúm provoca varios casos en Nueva York

De acuerdo a Daily Beast, varios asistentes de Art With Me también parecen haber llevado el COVID-19 a Estados Unidos. Sí, Eleonora Walczak, fundadora de Checkmate Health Strategies, una empresa privada de pruebas y atención de coronavirus que opera en Nueva York y Miami, comentó al medio que la mayoría de las personas que atendieron y dieron positivo en las últimas semanas, habían asistido al festival o tuvieron contacto con alguien que acudió.

“Diría que entre el 60 y el 70 por ciento de mis casos positivos en las últimas dos semanas en la ciudad de Nueva York han sido el resultado directo de personas que regresaron de Art With Me o que estuvieron directamente expuestas a alguien que asistió a Art With Me”, dice finalmente Walczak.

*Con información de Daily Beast