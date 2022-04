El 28 de marzo Alejandra Cuevas salió de prisión luego de que la Suprema Corte la absolviera, junto con Laura Morán, en el caso de la muerte de Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Recientemente uno de los hijos de Alejandra, Alonso Castillo Cuevas, se enteró que la FGR tiene una carpeta de investigación en su contra, desde hace 6 meses, por delitos ambientales.

“Gertz abrió una carpeta de investigación en mi contra que lleva ocultando 6 meses. No he sido citado para comparecer, ni me han informado de que se me acusa. Solicitaré 2 cosas: que me dejen defenderme y que Gertz esté presente durante mi declaración“, afirmó Alonso Castillo.

La investigación contra Alonso Castillo

La carpeta se inició el 8 de octubre del 2021 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente de la FGR. La denuncia parte de un video que grabó él y su hermanos, en una calle afuera de la privada donde vive Gertz Manero, donde supuestamente dañaron un monumento.

Alonso Castillo explica que hasta el momento no tiene conocimiento formal sobre esa investigación, ni ha citado para comparecer. Afirma que esto le asusta y que le preocupa por el antecedente de su mamá y de su abuela pero que no le sorprende. Por el contrario, lo que sería raro es que el fiscal no usara su poder directamente para afectarlos por le resolución del caso de su hermano.

Por medio de un video, Alejandra Cuevas le pregunta al fiscal qué es lo que quiere y qué está pasando, “deja a México en paz“, le dice.

Es por eso que Alonso Cuevas se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorka, para explicarle los pormenores del caso de su madre. Afirma que lo intentó extorsionar para declararse culpable de un delito por la muerte de Federico Gertz.

Consideró que puede aplicársele la Ley Magnitsky a Gertz para sancionarlo como funcionario extranjero y se congelen sus cuentas/confisquen sus bienes, además de prohibirle la entrada a Estados Unidos.

Además, Castillo Cuevas busca llegar a reunirse con Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos desde 2021.