No, esta no es una nota del ‘Día de los Inocentes’…El Acuario de Veracruz es conocido por tener la pecera cilíndrica más grande de México, en la cual habitan cientos de animales acuáticos que a diario reciben visitas por parte de turistas y personas en general, mismas a las que se les pide que no usar el flash en sus cámaras para evitar hacerle daños a los peces y demás especies que se encuentran en el lugar.

Sin embargo, parece que al director del Acuario de Veracruz, Manuel Rodríguez Gómez, sólo les importa el bienestar de los animales cuando le conviene. Lo decimos porque a través de las redes sociales se dio a conocer que Rodríguez Gómez realizó una fiesta dentro de las instalaciones del Acuario de Veracruz, en donde hubo luces neones casi tan brillantes como los flashes de las cámaras, música a alto volumen y hasta fotógrafos.

Con la finalidad de celebrar el aniversario del lugar y en compañía de su familia, hijos y demás personas de la “alta sociedad” en Veracruz, el pasado 27 de noviembre, cerca de las 4 de la tarde, se llevó a cabo una fiesta privada en donde se encuentra la pecera circular y a la cual hasta llegaron mariachis y fotógrafos para animar y capturar todo lo que sucedía en el lugar.

hijodetuptamadre!! Manuel Rodríguez Gómez, director del acuario de Veracruz, no permiten usar flash, pero permitiste música y estrobos en la pedorra fiesta de tus hijos!!

Vete mucho ALV y ojalá te manden a CHTM HDTPMpic.twitter.com/8sFS8DrHNA — ❄️ (@aur_su) December 28, 2019

Luego de que se diera a conocer lo ocurrido, la asociación Earth Mission ha pedido una explicación de los hechos al encargado del Acuario de Veracruz, pues afirman que el lugar siempre ha tratado bien a los animales que se encuentran en cautiverio y les sorprende mucho que hayan realizado una fiesta con música y luces a sabiendas de cómo estas cosas pueden perjudicar a las especies en el acuario.

Medios locales como El Diario de Xalapa ha mencionado que a pesar de la polémica en la que se ve envuelto Manuel Rodríguez Gómez, la oficina de la dirección general se ha negado a dar entrevistas, mucho de eso gracias a que el presunto responsable se encuentra de vacaciones. Así lo confirmó la directora de prensa del Acuario, Zahori Hernández, quien detalló que ella tampoco está en Veracruz.

Por otro lado, el Gobierno de Veracruz ya ha dado su postura al respecto y lanzó un pequeño comunicado en donde lamenta el mal manejo del Acuario y afirma que revisará el reglamento que lo opera, para aplicar las sanciones necesarias. Asimismo, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) informó que se iniciará una investigación para determinar los daños y proceder contra quien resulte responsable.