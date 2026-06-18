Lo que necesitas saber: Las autoridades también solicitaron órdenes de aprehensión contra familiares cercanos de la alcaldesa

Este caso ha sido literalmente de película, pues la Fiscalía acaba de desenmascarar a la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, quien supuestamente habría sido secuestrada el pasado 31 de mayo por un grupo armado.

Supuestamente, el grupo que se la llevó estaría pidiendo un rescate de 40 millones de pesos para dejarla en libertad. Pero lo raro aquí es que horas después logró escapar y posteriormente acudió a presentar su denuncia ante la Fiscalía.

El caso generó preocupación e incluso movilizó a corporaciones de seguridad para investigar lo ocurrido.

Foto: @Juan_OrtizMX

Bueno… pero ¿qué fue lo que salió mal?

Pues la Fiscalía, al revisar cámaras de videovigilancia, teléfonos celulares, vehículos y diversas declaraciones, llegó a la conclusión de que el secuestro habría sido planeado.

De acuerdo con las investigaciones, todo apunta a que los hechos fueron organizados con anticipación y que varias personas cercanas a la alcaldesa habrían participado en el supuesto plan.

A todo esto la Fiscalía del Estado de México, asegura que el objetivo era obtener los 40 millones de pesos que supuestamente serían entregados como rescate.

Además, uno de los testimonios recabados durante la investigación señala que el presunto montaje también habría servido para justificar un posible faltante de recursos dentro de la administración municipal.

¿Y ya hay detenidos?

Hasta el momento la Fiscalía informó sobre la detención de tres personas en Oaxaca por su presunta participación en el caso.

Además, las autoridades también solicitaron órdenes de aprehensión contra su esposo, su cuñado y otras personas cercanas a ella que presuntamente habrían colaborado en la planeación del supuesto secuestro.

Por ahora, la investigación sigue en curso. La audiencia fue programada para el próximo 9 de julio, fecha en la que un juez analizará el caso y determinará las medidas cautelares correspondientes.

Lo que es un hecho es que este caso pasó de una denuncia de secuestro a un presunto autosecuestro millonario que parece sacado de Hollywood.