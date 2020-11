Por la mañana varios medios e incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero que un juez rechazó el proyecto porque no estaba bien integrada la averiguación.

Pero ahora resulta que siempre nocierto.

Horas después de esta declaración, la propia FGR publicó un comunicado en el que asegura que el Ministerio Público Federal (MPF) no ha recibido ningún rechazo ante la petición de orden de aprehensión en contra de Videgaray de ningún juez de control.

#FGRInforma que no ha recibido de Juez de Control ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis “V”. https://t.co/8e7zIgKIVA En el caso de Emilio “Z”, las diligencias de investigación e integración de carpetas son por ministerio de ley de obligada secrecía. pic.twitter.com/fdQwNfZ762

Agrega la Fiscalía que si hay solicitudes de mayor información se tramitarán dentro de la obligación de decrecía que se tiene en esta etapa del proceso. Afirman que cuando las acciones de la FGR se puedan hacer públicas, “se cumplirá de inmediato con ese deber de información”.

Como lo mencionamos anteriormente, por la mañana varios medios y el propio AMLO explicaron que la Fiscalía ya había presentado un proyecto de solicitud de orden de aprehensión en contra de Videgaray pero que un juez lo había rechazado porque faltaban elementos.

“Sí, me informaron que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo. Y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente“, dijo el presidente en la mañanera.