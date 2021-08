¡Pum! Fiscalía de Nueva York acusa al gobernador Andrew Cuomo por acoso a mujeres

La Fiscalía de Nueva York, tras una larga investigación, acusó al gobernador Andrew Cuomo de acoso sexual a varias mujeres, incluyendo a trabajadoras de su oficina. Sí, el anuncio lo dio la procuradora general de esta entidad de Estados Unidos, Letitia James.

La mañana de este martes 3 de agosto, la procuradora general de Nueva York, Letitia James, informó que, tras un investigación, descubrieron que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, incluyendo a empleadas de su oficina.

Después de dar a conocer los resultados de la investigación de la Fiscalía de Nueva York, la procuradora local también indicó que el gobernador, al acosar a mujeres, violó las leyes estatales y federales de Estados Unidos. “La investigación independiente ha concluido que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal”, declaró Letitia James.

Además, agregó que el gobernador estaba involucrado en “tocamientos no deseados y no consentidos y haciendo numerosos comentarios ofensivos”.

Cabe señalar que, desde el año pasado, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue acusado de conducta sexual inapropiada por varias mujeres. Sin embargo, él negó haber tocado a alguien y rechazó las llamas de sus compañeros demócratas para que se retiraran.

NY Attorney General, Letitia James: “The independent investigation has concluded that Gov. Andrew Cuomo sexually harassed multiple women, and in doing so, violated federal and state law.”

— Dori Toribio (@DoriToribio) August 3, 2021