Reportan el cierre del Pentágono de Estados Unidos por presunto tiroteo

La cuenta oficial del Pentágono, donde se encuentra ubicado el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, dio a conocer hace algunos minutos que el área de esta dependencia se encuentra temporalmente cerrada debido a un incidente en el Centro de Tránsito. De acuerdo con algunos medios de comunicación estadounidenses, el Pentágono se encuentra acordonado por un presunto tiroteo.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el Pentágono de Estados Unidos informó que se encontraba bloqueado debido a un incidente en el Centro de Tránsito, por lo que pedían a las personas evitar esta área. Después, de acuerdo a CNN, la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono indicó que se trataba de un tiroteo.

De hecho, también señalaron que, además de estar cerradas las áreas del Pentágono, el personal de este lugar no podía salir por este incidente. El medio de Estados Unidos agregó que todo ocurrió en la plataforma del Metro Bus, la cual es una entrada principal al Pentágono utilizada por miles de personas y por varias líneas de autobuses del área.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021