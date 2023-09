Lo que necesitas saber: Paleontólogos encontraron el extraño fósil de un dinosaurio que al parecer tenía alas y el tamaño de un faisán en China.

¿Aves o reptiles? Al parecer paleontólogos encontraron el fósil de un extraño dinosaurio que parecía tener alas en China. Sí, de acuerdo con los investigadores, se trataba de una especie que vivió hace unos 148 a 150 millones de años y que apenas tenía el tamaño de un faisán.

Un fósil de dinosaurio con alas en China

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature, científicos descubrieron un extraño fósil de dinosaurio en la provincia de Fujian, pues al parecer esta especie contaba con alas.

Sí, esto porque los restos parecen ser de un pájaro, pues contaba con piernas y brazos alargados desarrollados como alas. Por estas características, los expertos creen que pudo haberse tratado de un dinosaurio corredor rápido o que se encontraba cerca del agua como un vadeador moderno.

Foto: Nature // Encontraron un extraño fósil de dinosaurio con alas.

Además señalaron que se trataba de una especie del período jurásico a la que incluso ya le pusieron nombre: Fujianvenator prodigiosus, la cual podría dar más pistas sobre el origen de las aves.

¿Un ave?

Con las características del fósil de este dinosaurio, los investigadores no saben si clasificarlo como un ave. Así es; según el líder del estudio, Min Wang, paleontólogo del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados de la Academia China de Ciencias, esto depende de cómo se define un ave.

Y es que el mismísimo experto señala que el Fujianvenator es “extraño”, ya que igual está lejos de parecer a cualquier pájaro moderno. Lo único que se sabía hasta ahora, era que pequeños dinosaurios emplumados de dos patas de un linaje conocido como terópodos dieron lugar a las aves a finales del jurásico.

Foto: ChinaFotoPress/dpa/picture alliance vía DW // Encontraron un extraño fósil de dinosaurio con alas.

De hecho, la especie más antigua de aves conocida es el Archaeopteryx, la cual habitó la tierra hace 150 millones de años en lo que ahora es Alemania.

Lo único que saben hasta ahora es que este Fujianvenator recientemente descubierto fue miembro de un grupo llamado “avialans”, el cual incluye a todas las aves y a sus parientes dinosaurios no aviares más cercanos.

¿Cómo es el fósil?

Para empezar, hay que destacar que este fósil de dinosaurio con alas que encontraron en octubre de 2022 carece de cráneo y de dos partes de sus patas, lo que dificulta a los expertos a conocer lo que comía y como era su día a día.

Foto: Nature // Encontraron un extraño fósil de dinosaurio con alas.

Con todo y esto, los investigadores han logrado conocer algunas cosas. Por ejemplo, por el tamaño del hueso de la pierna, la tibia, el cual era dos veces más largo que el hueso del muslo, el fémur, creen que pudo haber pertenecido a los terópodos, un grupo que incluye a todos los dinosaurios carnívoros. Además tenía una larga cola ósea.

“La extremidad anterior generalmente está construida como el ala de un pájaro, pero con tres garras en los dedos, que no existen en las aves modernas. Por eso se le puede llamar ala. No se puede determinar si podía volar o no. Según las características esqueléticas, probablemente el Fujianvenator, al menos, no era bueno volando“, dijo Min Wang, según DW.

Foto: Nature // Encontraron un extraño fósil de dinosaurio con alas.

Igual no descarta que este dinosaurio contara con plumas, pero lo más importante es que, basándose en la anatomía de sus patas, cree que pudiera tratarse más de una especie corredora, ya fuera en tierra o en entornos pantanosos, tal y como lo hacen las garzas.

¿Ustedes qué creen? ¿Un dinosaurio volador o corredor?

