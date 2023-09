Se viraliza lujosa fiesta de la hijastra de José Ramón López Beltrán en Culiacán

Lo que necesitas saber: José Ramón López Beltrán es conocido como el hijo incómodo de AMLO por mostrar una vida poco austera e ir contra el discurso del Presidente de que "primero los pobres"

«¡Mis ahorroooos! ¡Mi dinero!» Cómo no pensar en ese meme tras las críticas que anda recibiendo José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO (sí, otra vez él). Y es que se viralizó la lujosa fiesta que le hicieron a su hijastra, Natalia Adams, en Culiacán.

Oh sí, José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams tiraron la casa por la ventana para celebrar los 17 años de Natalia Adams. Las compañías encargadas del evento en Culiacán compartieron las imágenes y el internet se encargó de lo suyo.

José Ramón López Beltrán celebró los 17 años de su hijastra en Culiacán / Foto: Wil Medina México (Facebook)

La fiesta de Natalia Adams, hijastra de José Ramón López Beltrán, en Culiacán

La noche del pasado viernes, 1 de septiembre, fue un día de celebración para las familias Adams y López. Natalia Adams celebró sus 17 años en Culiacán con una fiesta que de austera no tuvo absolutamente nada. Y obvio, no habría ningún problema si AMLO no se la pasara diciendo que ni él ni su familia traen más de 200 pesos en el bolsillo porque “primero los pobres”.

La firma Wil Medina (mismo diseñador que hizo el vestido de la hija del Canelo Álvarez), se encargó del vestido de Natalia. En sus cuentas de Facebook e Instagram agredecieron la confianza de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams.

Por otro lado, la Casona Centenario (salón de eventos de Culiacán donde se celebró la fiesta) compartió diferentes videos en TikTok donde mostró cómo se puso el huateque con todo y show del Circo Dragón, cuya sede es Zapopan.

Le vuelven a llover críticas al hijo de AMLO por su falta de austeridad

No sabemos en cuánto sale una fiesta como los 17 años de Natalia Adams, por acá intentamos cotizar pero hasta ahora sin éxito. Además, segurito será difícil que suelten la sopa de cuánto fue exactamente lo que se pagó por esta fiesta en particular.

Pero bueno, es un hecho que barata no salió y por eso la gente no tardó en hacerse sentir en los comentarios.

“Puro dinero del pueblo”

“Los mexicanos pagando sus lujitos”

“Por el bien de todos primero los pobres jajajaja”

“Cuál austeridad”

“Mientras los mexicanos sin medicamentos, sin educación, sin seguridad, vamos bien”.

“¿Y la austeridad apá?”

José Ramón López Beltrán ha sido muy criticado otras veces, empezando por la famosa casa gris de Houston o por privilegios recibidos en la pandemia de parte del mismísimo Ejército.

¿Qué argumento crees que sacarán ahora? Nuestro favorito es el de “No somos funcionarios”, pero es probable que al tratarse de una fiesta de 17 años también digan el “Con los niños no”… ya veremos.

