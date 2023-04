“ Vamos a esperar que es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento”, señaló AMLO al ser cuestionado sobre el futuro de Francisco Garduño, coordinador del Instituto Nacional de Migración (INM).

Francisco Garduño y MArcelo Ebrard / Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

El señalamiento de AMLO se da luego de que se anunció que la FGR emprenderá acciones contra Garduño, quien como coordinador del INM, “algo” tendrá que ver en la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez.

Durante la mañanera de ayer, 12 de abril, AMLO aseguró que no protegerá a ninguno de los implicados en el incendio de las instalaciones del INM de Ciudad Juárez, hecho en el cual murieron 40 personas migrantes… y por “ninguno” indirectamente se refirió a su cuate de muchos años, Francisco Garduño.

Garduño “es una persona recta, trabajadora”, aseguró el presidente. “Pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o delito”.

AMLO, Sheinbaum y Francisco Garduño, cuando el presidente era jefe de gobierno de la CDMX/ FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

Aunque por el momento no se sabe a bien de qué se le acusa a Francisco Garduño, Animal Político indica que el funcionario podría enfrentar cargos relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de su cargo: vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones del INM.

Recordemos que hace dos semanas 40 personas que, tal cual, permanecían encerradas murieron durante el incendio registrado en las instalaciones del INM de Ciudad Juárez. En un video del hecho, se puede ver que las personas no pudieron salir y que los vigilantes huyeron sin si quiera intentar salvarlos.

Además de lo anterior, un reportaje de VICE reveló que las instalaciones del INM de Ciudad Juárez no era el “albergue” que dice AMLO: en lugar de eso, era un centro de detención del que, para salir, los migrantes tenían que pagar 200 dólares.

En pocas palabras, funcionaba como un centro de extorsión. Así que podría decirse que los 40 migrantes murieron sólo por no tener el dinero para recuperar su libertad… la cual les fue privada sin si quiera haber cometido ningún delito.

¿Habrá sabido Francisco Garduño lo que sucedía en Ciudad Juárez? Pues eso será investigado. Por el momento, seguirá al frente del INM, sin muchas expectativas de que AMLO le eche una manita (no esta vez). “No protejo a nadie (…) Nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad”.