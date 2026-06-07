Lo que necesitas saber: la alcaldía de Coyoacán emitió un comunicado para advertir a la ciudadanía y evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes.

A tan solo días del comienzo del Mundial, cada vez comienzan a aparecer más fraudes de todo tipo.

Los aficionados que acudirán al Estadio Azteca tendrán que tener mucho cuidado, pues en redes sociales ha comenzado a circular la venta de los tarjetones con código QR que entregó la alcaldía de Coyoacán para los vecinos que podrán ingresar su automóvil a las zonas cercanas al inmueble.

Sin embargo, el alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar informó que el día que llegues al partido podrías llevarte una gran sorpresa, ya que si tu vehículo no concuerda con la descripción y las placas que están dadas de alta en la base de datos, simplemente no se te dará acceso.

Muchos usuarios en redes sociales aseguran que estos tarjetones, pese a que la alcaldía los entregó de manera gratuita, actualmente ya alcanzan precios de hasta 2 mil 500 pesos. Incluso, hay quienes señalan que el costo podría seguir aumentando conforme se acerque el inicio de la justa mundialista.

Ante esta situación, la alcaldía de Coyoacán emitió un comunicado para advertir a la ciudadanía y evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes.

De acuerdo con las autoridades, los tarjetones con código QR son únicos e intransferibles, por lo que no se venden, no se traspasan y tampoco pueden ser clonados.

Foto: Captura de pantalla | @Alcaldia_Coy

Además, señalaron que existe un sistema que verifica la coincidencia del código QR con los datos de cada vehículo registrado, por lo que comprar uno de estos permisos a través de terceros no garantizará el acceso a las zonas autorizadas.

Así que mucho ojo, porque conforme se acerquen los días del Mundial este tipo de estafas podrían volverse cada vez más comunes y hacer que más de uno termine perdiendo su dinero.