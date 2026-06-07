Lo que necesitas saber:

La declaración generó críticas y burlas en redes sociales, donde usuarios señalaron que el estado ha vivido en "modo party" durante gran parte de su administración.

A unos días de que arranque el Mundial de 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. ¿La razón? Una declaración en la que aseguró que el estado entrará en “modo party” durante la Copa del Mundo.

El comentario surgió al hablar de la expectativa que existe por la llegada del torneo internacional a Monterrey, una de las ciudades mexicanas que será sede de varios encuentros mundialistas. Sin embargo, lo que parecía ser una expresión de entusiasmo terminó generando una fuerte reacción en redes sociales.

Túnez vs Japón partido 1000 mundiales
Foto: Monterrey FIFA World Cup 2026 (Facebook)

Las redes reaccionaron al “modo party”

Usuarios de distintas plataformas criticaron las palabras del mandatario y recordaron que, para muchos ciudadanos, el gobierno estatal ya ha proyectado una imagen excesivamente enfocada en eventos, espectáculos y promoción mediática.

Por ello, no faltaron los comentarios que señalaron que Nuevo León lleva varios años en “modo party”, una frase que rápidamente comenzó a circular entre publicaciones y memes relacionados con la declaración.

Samuel García dice que Nuevo León entrará en “modo party” por el Mundial 2026 y las redes no lo dejaron pasar
Foto: Pexels

La polémica llega en medio de otro debate mundialista

Las críticas al “modo party” también coincidieron con otra controversia relacionada con los preparativos para el Mundial 2026 en Monterrey.

En días recientes, habitantes denunciaron la instalación de vallas y estructuras que, según diversas versiones, buscan ocultar colonias populares y zonas con rezago urbano cercanas a las principales rutas turísticas de la ciudad.

Esta situación ha generado molestia entre vecinos, quienes consideran que los recursos destinados a mejorar la imagen urbana deberían invertirse en resolver las necesidades de las comunidades afectadas.

Mientras tanto, la frase “modo party” sigue dando de qué hablar y se suma a la lista de declaraciones que han colocado a Samuel García en el centro de la conversación digital.

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