Luego de retirarse del Zócalo y dejar sus casas de campaña en el abandono, el Frente Nacional Anti-AMLO (a.k.a. FRENAAA) ha reaparecido en las calles de la CDMX para mostrar su inconformidad ante el gobierno de López Obrador. Y sí, tal y como lo anunciaron hace unos días, ya tienen una nueva estrategia para conseguir que AMLO deje la silla presidencial.

La tarde de este sábado los integrantes de FRENAAA se reunieron en el Monumento a la Revolución y marcharon al Ángel de la Independencia. Ahí el líder del movimiento, Gilberto Lozano, hizo un llamado a los ciudadanos del país para llevar a cabo un “paro económico nacional”, el cual planean hacer al no pagar impuestos.

FRENAAA llama a no pagar impuestos durante varios días

De acuerdo con las declaraciones de Lozano, las cuales fueron citadas por Reforma, el paro económico de FRENAAA tendrá una duración de 15 a 20 días. “Declaramos el inicio de un boicot del pago de impuestos… vamos a ahorcar al marrano porque no le vamos a dar ni un centavo”, mencionó Gilberto Lozano.

Durante su discurso el líder de FRENAAA mencionó que la labor del paro económico no va a ser fácil, sin embargo, será una acción contundente ya que el gobierno federal no podrá recaudar dinero durante esos días. Por eso mismo y a través de su página, publicarán la lista de empresas que apoyan a la 4T para que nadie les contribuya de forma financiera.

Será un boicot para el gobierno federal

“Y que sepa la banca extranjera que los mexicanos no reconocemos la deuda que le lleguen a prestar a esta dictadura” mencionó Gilberto Lozano durante su discurso, donde también indicó que el gobierno actual no los representa y que el pueblo de México tiene todo el derecho de revocarle el mandato a López Obrador por no cumplir con las expectativas.

“México es un pueblo de Dios y no va a permitir que un demonio se apodere del destino de nuestros hijos”, afirmó. Lozano. Y pues la verdad es que la idea suena muy bien, el detalle está padrísimo, pero la neta nomás de imaginarnos la bronca que podríamos enfrentar con el SAT se nos quitan las ganas de participar. Así que…