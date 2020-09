Hallan tiendas de campaña vacías de FRENAAA en Avenida Juárez

Fue un fin de semana movido para el Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) que su protesta en Avenida Juárez hasta terminó en una denuncia ciudadana, pues las casas de campaña de este grupo se encontraban vacías la tarde del domingo 20 de septiembre.

Se supone que FRENAAA se lanzó al Centro Histórico de CDMX con todo pero no pudo llegar a la plancha del Zócalo —el grupo acusó que la policía capitalina no lo dejó avanzar porque no quería que se viera cómo se organizaba la oposición contra AMLO.

#VideosLaJornada#FRENAAA dice que mantendrá su plantón sobre Juárez hasta que el presidente @lopezobrador_ renuncie. Aunque algunos confesaron no saber por qué estaban ahí. Al lugar llegaron de otros estados, pero en la noche @CamMttz halló tiendas vacías. pic.twitter.com/tKhalSSOak — La Jornada (@lajornadaonline) September 21, 2020

Ya con el paso cerrado, el Frente decidió hacer un plantón en Avenida Juárez con todo y casas de campaña —con el objetivo principal de que AMLO renuncie a la Presidencia. Peeeeeeeeeeeeero.

Las tiendas de campaña vacías

La tarde del domingo 20 de septiembre, la estudiante de la UNAM Camila Martínez se lanzó a visitar el plantón en Avenida Juárez y ahí en plena lluvia halló varias tiendas de campaña vacías.

Todo quedó registrado en un video que se difundió y viralizó en redes, donde se le acusó a FRENAAA de simulación o por dejar unas cuantas casas de campaña (en Avenida Juárez) en representación de su protesta contra el presidente.

“El día en que se rebelaron las tiendas de campaña”, tuiteó por ahí la periodista y reportera de La Jornada, Blanche Petrich. Pero no fue la única. Otros tuiteros y tuiteras comenzaron a cuestionar el activismo de FRENAAA mientras que la organización no dijo mucho al respecto.

El plantón del Frente se instaló el sábado pasado y de acuerdo con Animal Político, para la mañana del domingo ya había poca gente, si se comparaba con la que llegó un día antes a protestar.

La Jornada también hizo un recorrido por Avenida Juárez donde se topó a grupos religiosos rezando para que AMLO deje el poder, igual a un grupo medio norteado porque decía desconocer la protesta —sólo estaba ahí por encargo, de acuerdo con este periódico.

Sobre esta protesta, vale recordar que el viernes 19 integrantes de FRENAAA intentaron avanzar al Zócalo CDMX y de manera pacífica manifestarse en el corazón del Centro Histórico hasta que AMLO renuncie.

#FRENA exhibio al DICTADOR , esbirros, y bufones y mostraron a el mundo el #Mexico que nos espera si no ACTUAMOS YA. Usando FUERZA BRUTA, nos privaron de nuestra libertad, @lopezobrador_ nos tiene secuestrados. Impide pasar alimentos. Por nuestros hijos : NO VAMOS A PARAR. https://t.co/bMbKAhEvJq — FRENAAA Oficial (@OficialFrenaaa) September 20, 2020

Ante la manifestación, AMLO dijo que la veía como un progreso:

“Un signo de que vamos avanzando es de que ahora protestan los que antes estaban acostumbrados a vivir al amparo del poder público. Están protestando los conservadores. Antes protestaba el pueblo raso (…) porque queríamos justicia y queríamos democracia. Ahora están protestando los que se beneficiaron durante mucho tiempo y piensan que van a regresar esos tiempos de abuso y corrupción”.