El incidente se registró al rededor del medio día y bomberos han trabajado casi dos horas para poder sofocar las llamas que se extendieron rápidamente en el edificio debido al material inflamable.

Un fuerte incendio en una fábrica de colchones en la colonia Hank González en Ecatepec, movilizó a los servicios de emergencia del Estado de México y la CDMX. Como medida preventiva, se suspendió temporalmente el servicio de la Línea Roja del Mexicable.

Fuerte incendio en Ecatepec // Foto: captura de pantalla

Fuerte incendio en fábrica de colchones en Ecatepec

Este martes, un fuerte incendio se registró en una fabrica de colchones en Ecatepec. La intensidad del siniestro es tan grande que servicios de emergencia del Estado de México como de la CDMX se encuentran trabajando en el lugar.

Debido a que el incendio ocurrió muy cerca de la Línea Roja del Mexicable y una un gran cortina de humo afecta la visibilidad, las autoridades decidieron suspender el servicio de Hank González a Santa Clara.

Vecinos y personas que se encontraban cerca del incendio fueron desalojadas. Hasta el momento no se registran personas fallecidas ni lesionadas, aunque se reportó de manera extraoficial la intoxicación de una bombera.

Información en desarrollo…

