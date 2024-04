Lo que necesitas saber: El gabinete de guerra de Israel se ha reunido en varias ocasiones, tras el ataque de Irán... pero, hasta el momento, no han definido la respuesta que tendrá la ofensiva recibida el fin de semana.

Así como en su momento lo advirtió Irán, luego del ataque a su sede diplomática en Damasco, ahora la advierte Israel, tras la ofensiva recibida en su territorio el fin de semana: sí habrá una respuesta. ¿De qué tipo? Eso es lo que todavía no se determina.

Irán justificó su acción hacia Israel y dijo que ya están ‘tablas’. Foto: Getty Images

Gabinete de guerra de Israel todavía no define respuesta a ataque de Irán

El máximo jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmó que su país responderá al ataque con drones y misiles que ejecutó Irán el pasado sábado 13 de abril. Esta puede considerarse la más clara señal de que el conflicto en Medio Oriente subirá de nivel, sólo que no se sabe hasta qué grado.

“Este lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y drones hacia territorio israelí encontrará una respuesta”, aseguró El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, en cita recogida por The Guardian.

Ataque de Irán en contra de Israel / Captura de pantalla

Estados Unidos pide a Israel no subir disputa con Irán

Aunque muchos países expresaron su apoyo a Israel tras el ataque recibido de parte de Irán, la gran mayoría aboga por dejar las cosas “tablas”; es decir, no contestar la agresión de la misma forma… y parecía que así sería, ya que, luego de algunas reuniones del gabinete de guerra de Israel (compuesto por sólo tres personas), dos miembros descartaron una ofensiva directa. Sin embargo, todo quedaba en manos de Benjamin Netanyahu. Peeero el señalamiento del general Halevi apunta para el otro lado (el belicoso).

En la Casa Blanca, el vocero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, señaló que respetará la decisión que tome el gabinete de guerra de Israel… no obstante, desde ahorita avisa que ellos no le entrarán a un posible enfrentamiento armado. “No queremos una guerra con Irán. No buscamos ampliar este conflicto”.

Foto: Reuters

¿Y qué tiene que ver Estados Unidos aquí? Para empezar, desde hace tiempo el gobierno de Joe Biden se ha posicionado como aliado de Israel, así que Irán ya considera que van “junto con pegado”… por lo que, luego de dar por finalizado su ataque, dejó claro que, en caso de que el gobierno de Netanyahu decida responder, el contraataque será de mayor intensidad… y tendría como objetivo algunas bases de Estados Unidos.

De acuerdo con medios locales citados por The Guardian, pese a lo dicho en la Casa Blanca, Israel tiene la intención de coordinar con Estados Unidos una ofensiva contra Irán. En todo caso se trataría de un ataque “moderado”, tomando en consideración que las fuerzas de Israel pudieron derribar una gran mayoría de los drones y misiles enviados por Irán. Casi el 99% de ellos, aseguran las Fuerzas de Defensa de Israel.

