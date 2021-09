No le va al América ni tampoco le gusta el futbol, pero la suerte le sonrió la tarde del 15 de septiembre en la rifa que el gobierno de AMLO organizó. Luis Antonio Beltrán Leyva resultó ganador del palco del Estadio Azteca y ahora busca donarlo porque… no le gusta el fut.

Ouch! O bueno, ni tanto porque lo que quiere el señor Antonio Beltrán es donar este palco —que tiene un valor de 20 millones de pesos— a una organización que atienda a grupos vulnerables, como niños con discapacidad. Aquí va la historia.

Ganador del palco del Estadio Azteca buscará donarlo… porque no le gusta el futbol

En entrevista con el reportero Misael Dávila, de Televisa Monterrey, el regio dijo que no ha podido contactar con la Lotería Nacional para pasarles en corto este plan, antes de que venza el plazo para reclamar el premio de 20 millones de pesos… o bueno, el palco del Estadio Azteca.

Según el empresario dedicado a la construcción, el billete de lotería lo compró en agosto porque necesitaba cambio, fue pura casualidad y ahora está entre los 22 ganadores de la rifa del 15 de septiembre.

#Increíble Su nombre es Luis Beltrán y asegura ser el propietario del boleto ganador del Palco en el Estadio Azteca, rifado por la @lotenal. Dice que adquirió el boleto cuando “buscaba feria” y no le gusta el fútbol, por lo que planea donar el premio a la beneficencia pública. pic.twitter.com/NvzKa2G7pi — á (@missaeldavila) September 22, 2021

“Lo voy a regalar a la beneficencia pública, a mí no me gusta el futbol, ¿por qué no donarlo a otras instituciones, con niños con capacidades diferentes? No lo puedo ni traspasar porque no me han contestado en la Lotería Nacional”.

Así las buenas intenciones del señor Beltrán, a quien también le gustaría ser invitado por AMLO sólo para saludarlo y agradecerle por la chamba que está haciendo, que es casi casi lo mismo que él busca: ayudar a personas que lo necesitan —por cierto, esta decisión fue apoyada por toda su familia.

Esto último lo dijo en una entrevista con El Norte (Reforma) y ahora habrá que esperar la respuesta de la Lotería Nacional.

La rifa

El 15 de septiembre la Lotería Nacional rifó 22 inmuebles, entre ellos un palco del Estado Azteca, que cuenta con 20 asientos, baño, cocina y hasta cuatro lugares de estacionamiento, además de tener una vigencia hasta 2065.

Este premio se fue hasta Monterrey, Nuevo León, con el número 0832442, peeeero su destino está en la beneficencia pública.