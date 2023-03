AMLO lo sugirió hace unos días y no es que Genaro García Luna le esté haciendo caso al presidente. Según el abogado del ex de Seguridad en tiempos de Calderón, su cliente siempre ha podido soltar la sopa… y ahora no se descarta esa opción.

Según el abogado del extitular de Seguridad, en su momento éste tuvo la oportunidad de ser testigo colaborador de Estados Unidos. Evidentemente, no aceptó esa oportunidad y se fue a juicio. Sin embargo, ahora que fue declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico, no descarta seguir el camino que muchos de los criminales que lo tienen donde está.

FOTO: SÁSHENKA GUTIÉRREZ/CUARTOSCURO.COM // Inauguración búnker de García Luna con Felipe Calderón.

“El juicio estableció que muchos testigos optaron por cooperar después de su sentencia”, señaló el abogado de García Luna en entrevista para CNN. Entonces, aunque ya está más que ensartado por la justicia de Estados Unidos (sólo le falta escuchar sentencia), todavía hay la opción de convertirse en testigo colaborador.

Entonces, ¿García Luna tiene información que ofrecer?

Cuestionado sobre si García Luna podría llevar a las autoridades de Estados Unidos a pescar a funcionarios de más alto nivel que él (cof, expresidentes, cof) que hubieran tenido conocimiento de sus arreglos con el narco, el abogado Castro se limitó a decir: “Esa es una opción (…) Sin duda lo discutiremos”.

El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna / FOTO: Cuartoscuro

Para tratar que De Castro aceptara que, entonces sí, su cliente fue sobornado por el narco y sí hubo funcionarios de alto nivel que sabían de sus tranzas, la periodista de CNN recordó que, durante el juicio a García Luna, una frase recurrente fue: “los cárteles no funcionan sin el apoyo del gobierno, del más alto nivel, sin la corrupción de funcionarios públicos”.

Al respecto de tan gacha, pero – tristemente – tan verdadera frase, César de Castro aceptó que “sí, tiene sentido”… pero, muy calderónicamente, criticó que han faltado son pruebas que hagan que eso sea evidenciado.

Además, el abogado de García Luna hizo referencia a algo que también se mencionó mucho en el juicio contra su cliente… algo con lo que, insinuó, quizás la deberían de pensar un poco quienes aceptan sin chistar el resultado del juicio contra el ex de Seguridad:

“La narrativa (de los testigos) fue que, literalmente (…) cada miembro del gobierno, ciertamente, y todo el mundo puede ser comprado en México para promover los objetivos del narcotráfico. Lo que significa es que están diciendo que México es un narcoestado y que todos pueden ser comprados. Eso es un insulto, creo, al pueblo mexicano”.

Foto: Cuartoscuro.

Para intentar hacer más cuestionable el pensar que García Luna sea culpable y, además, pueda poseer información de otros funcionarios, De Castro cuestionó que el veredicto se dio sin prueba alguna: nada más con testimonios de criminales confesos.

De acuerdo con De Castro, Genaro García Luna desea dar una entrevista para tratar de explicar su caso a la gente que depositó su confianza en él en la lucha contra el narco… nada más que eso tendrá que esperar, al menos hasta que se le dicte sentencia.