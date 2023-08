Lo que necesitas saber: Pues quién sabe si se irá a Movimiento Ciudadano, pero lo que es verdad es que Marcelo Ebrard hace peligrar la estabilidad de la 4T: anoche, su equipo advirtió que podría ir ante el INE a denunciar delitos electorales.

Y varios pensando que Ricardo Monreal iba a ser el que le diera en la mother al movimiento de la Cuarta Transformación… pero no. Según Gerardo Fernández Noroña, ese papel ya lo tiene Marcelo Ebrard. Y, quizás, no está tan equivocado, tomando en cuenta las reacciones y los últimos movimientos de la gente del excanciller.

Gerardo Fernández Noroña adelanta salida de Marcelo Ebrard / FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Ayer, 17 de agosto, la “corcholata” rebelde de la 4T, Gerardo Fernández Noroña, convocó a rueda de prensa en Querétaro bajo la morbosa advertencia de que iba a soltar información “fuerte”. Y, bueno, no decepcionó: luego de que Marcelo Ebrard acusó a Claudia Sheinbaum de acarreo y uso de recursos públicos para su campaña, el del PT aseguró que todo es parte de la ya muy cantada salida del excanciller. De acuerdo con Fernández Noroña, Ebrard ya tendría lugar asegurado en Movimiento Ciudadano.

“Lamento mucho que mi compañero Marcelo Ebrard por simple ambición esté rompiendo la unidad del movimiento, su declaración es una declaración de perfilar su salida del movimiento, se va a ir de candidato de Movimiento Desahuciado”, advirtió el exdiputado y también aspirante a la candidatura presidencial de Morena y aliados.

Gente de Marcelo Ebrard se le va a la yugular a Fernández Noroña

Si lo dicho por el amo de los actos de “desobediencia civil” es cierto o no, no tardaremos en saberlo. Lo que sí, es que causó la molestia de muchos seguidores de Marcelo Ebrard. Harrrrrrrtos. Por ejemplo, la diputada Salma Luévano, quien no bajó a Gerardo Fernández Noroña de “soberbio, llorón y oportunista”… ah, y de “escudero” de Claudia Sheinbaum.

Senadora reprocha señalamientos de Gerardo Fernández Noroña contra MArcelo Ebrard / Captura de pantalla

Sin que tuviera mucho que ver con lo que adelantó que pasará con Marcelo Ebrard, Luévano acusó a Fernández Noroña de transfóbico, sólo porque no apoyó una iniciativa con la que personas trans podrían decidir, en caso de ser detenidas, si querían ir a un penal femenil o varonil.

Seguidores de Ebrard critican a Gerardo Fernández Noroña / Captura de pantalla

Mensaje de Pío López y rechazo a encuestadoras: ¿se cumple la profecía?

En su rueda de prensa, Gerardo Fernández Noroña señaló que el hermano de AMLO había sido enviado por Marcelo Ebrard a decir “cosas terribles”… y bueno, quién sabe si tan terribles, pero, en efecto, Pío López acusó directamente al gobierno federal de viciar el proceso de selección de candidato presidencial de la 4T en favor de Sheinbaum. Algo muy al “estilo del PRI de los 80”.

Y bueno, la última: anoche, el equipo de Marcelo rechazó firmar el acuerdo con el que se definen a las encuestadoras que Morena eligió para realizar la fase final del proceso de las “corcholatas”.

La senadora Martha Lucía Mícher se encargó de informar esto, adelantando que Marcelo Ebrard dará al rato un posicionamiento al respecto para… ¿avisar que se va a Movimiento Ciudadano? Puesssss… quién sabe, pero antes va a dejarle un regalito a la 4T: Según la senadora, el excanciller podría acusar a Morena de delitos electorales ante el INE.

