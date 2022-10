Aunque desde hace rato le están diciendo “ábrete”, Ricardo Monreal siempre se había mantenido firme a no irse de Morena… sin embargo, como que ya ve un poco diferente la situación y, según dijo, no descarta irse a ver quién sí acepta su nada agradable presencia.

“Si se acude a la descalificación, a la intriga, a la amenaza y la persecución, por supuesto que tomaré mi camino hacia una situación distinta”, aseguro el senador Ricardo Monreal.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Lo anterior fue durante una rueda de prensa que ofreció Monreal, en la que el tema principal fue la amenaza de difusión de audios que hizo el fin de semana la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Sin revelar qué revelaría, Sansores dio a entender que agarraría a Monreal como hace unos meses lo hizo con el líder nacional del PRI, Alito Moreno. Es decir, muy probablemente daría a conocer audios que resultarían comprometedores para Monreal (y sus aspiraciones políticas).

Cuestionado sobre si le tiemblan las patitas por tener algún escándalo en puerta, Ricardo Monreal aseguró que no: “Nunca he tenido temor, no tengo miedo: a nadie ni a nada (…) actuaré conforme a la ley y la constitución en caso de que se presentará algún evento en mi contra”.

¿Habrá denuncia contra Sansores por posible espionaje?

Al parecer, Ricardo Monreal quiere acabar las cosas por las buenas. Aunque criticó que se estén utilizando recursos para atacarlo políticamente, desechó la idea de emprender acciones legales contra Sansores o alguien más… por ahora.

De acuerdo con Monreal, por el momento no tiene elementos para denunciar a la gobernadora de Campeche por espionaje. Sin embargo, nomás será cuestión que la susodicha se atreva a difundir algún audio y, entonces sí, tomaría cartas en el asunto.

Captura de pantalla

“El artículo 16 de la Constitución establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables, pero estoy tranquilo porque siempre he actuado conforme a la ley (…) No se ha concretado la hipótesis jurídica”, señaló echando mano de su amplio conocimiento del tema (recordemos que, además de senador, Monreal es profesor del posgrado en Derecho de la UNAM).

Monreal reconoció la intervención de AMLO para que, aparentemente, Sansores desistiera de su intención de agarrarlo de protagonista de su “Martes del Jaguar”. Sin embargo, aprovechó para echarle leña al asunto, ya que señaló a Claudia Sheinbaum como la persona que está detrás de esta campaña en su contra.

Foto: Proceso

“Se equivocan quienes me atacan (…) estoy haciendo un estudio forense para describir todas las cuentas que diario me atacan, al mismo tiempo que alaban a otra candidata (…) Tienen 16 meses golpeándome (…) es una guerra fraticida que no va a resultar y ponen en riesgo el triunfo del 2024”.

No es la primera vez que Monreal acusa a Sheinbaum de orquestar una campaña negra en su contra. Antes ya lo había hecho en una entrevista con Carmen Aristegui: según el senador, por culpa de ella AMLO ya no le habla como antes… Al respecto, la jefa del gobierno capitalino no se ha pronunciado.