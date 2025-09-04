Lo que necesitas saber: Giorgio Armani estudió medicina en la Universidad de Milán.

El mundo de la moda está de luto. El icónico y legendario Giorgio Armani falleció a los 91 años de edad, hasta el momento no se han dado detalles sobre la causa de su muerte.

Armani, el emporio, confirmó la muerte de su fundador por medio de un comunicado. “Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y fuerza motriz incansable: Giorgio Armani“.

Giorgio Armani / Fotografía @Fashion_Critic_

Los diseños de Giorgio Armani no se quedaron solo en las pasarelas, también se volvieron uno de los consentidos de Hollywood e incluso llegaron a las canchas, visitó a equipos como el Napoli, la Selección de Italia y también anunció un acuerdo con la Juventus.

¿Qué problemas de salud tenía Giorgio Armani?

Giorgio Armani tenía 91 años de edad, durante su larga y exitosa vida tuvo varios problemas de salud. En el 2009, fue diagnosticado con hepatitis por intoxicación, enfermedad que lo obligó a alejarse un tiempo del trabajo.

Sin embargo, en el 2025 se anunció que no estaría presente en el tradicional desfile de Armani para recuperarse de una infección pulmonar que lo había hecho visitar el hospital. Aunque no se ha confirmado si esos problemas pulmonares están relacionados con su muerte.

Lo que sí se sabe es que el funeral será conforme lo pidió Giorgio Armani, en privado. Aunque las personas podrán despedirse de él desde el sábado 6 hasta el domingo 7 de septiembre en la cámara fúnebre que será instalada en el Armani/Teatro que se ubica en la Vía Bergognone 59 en Milán.

Antes de convertirse en un icono de la moda, Giorgio estudió medicina en la Universidad de Milán. Sin embargo, años más tarde descubrió que su vocación estaba lejos de los hospitales. Trabajó en almacenes y poco poco aprendió de la industria, hasta que en 1975 fundó su emporio junto a Sergio Galeotti.

Inicialmente debutó con moda para caballeros, pero con el tiempo también incursionó en el moda femenina.