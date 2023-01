¿A quién no le ha pasado que hace proselitismo sin darse cuenta? Naaambre, si es bien común… Al menos Giovani dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna niegan haber enviado ese “mensaje de apoyo” a Adán Augusto López como parte de una campaña a su favor.

Y es que tal vez no lo sepas, tal vez sí, pero Adán Augusto López quiere ser Presidente en el 2024. Él niega estar en campaña, pero existe un movimiento llamado “Que Siga Lopez” que pone en duda eso. Caray, se necesita ser muy inocente para pensar que de verdad es ajeno a la campaña… bueno, quién sabe, ¿verdad?

No era proselitismo, sólo son muy amables y accedieron a enviarle un saludo

El chiste es que los tres futbolistas aparecieron en un video diciendo frases como “estoy muy agusto con su amistad” y “siempre estaremos agusto contigo”. Eso mero es el eslogan de la mencionada campaña para posicionarlo como candidato de Morena rumbo al 2024.

Pero dicen ellos que no, que nomás le estaban mandando un saludo al señor como hacen con cualquier compa. Tanto Giovani dos Santos, como Miguel Layún y Braulio Luna le achacan el recadito a la petición de un amigo cercano.

“Está circulando en redes un video donde envío un saludo personal que me solicitaron por medio de un amigo cercano. Ha sido parte de mi carrera compartir amablemente este tipo de saludos con mis seguidores y amigos. Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se le esté dando haciendo hincapié que no fue realizado como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político“ Fue la explicación de Gio dos Santos

“Aclarar que el video que está circulando en redes sociales en el cual, suponen y seguran que estoy haciendo campaña y proselitismo, me fue solicitado de manera privada por un amigo con la intención exclusiva de felicitar al Sr. Secretario por su cumpleaños, hacer un juego de palabras y listo. En ningún momento ha existido la intención de ninguna de las dos partes para sacar ventaja o hacer algo indebido. Lamento el malentendido. Buen día”. Fue lo que dijo Braulio Luna

“No creía necesario PROBAR lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura. Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias (…) Me duele lo que se ha hecho porque ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que conozco“ Dijo Layún

No creía necesario PROBAR lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura.



Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias… p1 pic.twitter.com/TTxfdpjyQd — Miguel Layun (@Miguel_layun) January 22, 2023

Adán Augusto López pide que dejen de apoyarlo, aunque les nazca del corazón

Desde que te contamos sobre el video acá en Sopitas.com, dejamos claro que lo de Layún sí parecía más un mensaje pedido porque nunca usa el eslogan. Pero lo de Braulio y Gio parece menos defendible. «Juego de palabras» ¿Te cae?… «Un amigo me pidió un saludo para un Secretario… ahhh cómo no, seguro no tiene intención de hacer campaña”»… ¿es neta?

En fin, el propio Adán Augusto López se deslindó de la campaña. Mira tú, dice que aunque agredece las muestras de apoyo (esas que segurito le nacen del corazón a la gente), pide no continuar con ello para no infringir las normas electorales del país (qué amable, ¿no?)

Pero ok, va, démosle el beneficio de la duda a los futbolistas y pensemos que sí cayeron inocentemente en manos de personas malvadas que usaron su imagen para un propósito que ellos desconocían. De cualquier manera eso debería dejarles varios aprendizajes:

No aceptar enviar saludos a funcionarios públicos ( Gio y Braulio sabían de quien se trataba y aún así lo hicieron)

sabían de quien se trataba y aún así lo hicieron) Empaparse un poquito más de las noticias del país (¿neta no saber quién es Adán Augusto López ?)

?) Terminar la amistad con quien les pidió el saludo (¡pero ya!)