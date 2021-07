“¡Veo el cambio!”, dice gober de Veracruz… “gasolineras ya no cobran para entrar al baño”

¿Querían logros de la 4T? Órale, ahí está uno: en las gasolineras ya no se cobra por hacer de las aguas… Al menos este significativo cambio para los de vejiga sensible ya puede verse en Veracruz.

En conferencia de prensa, el gobernador jarocho, Cuitláhuac García, presumió que las cosas ya no son como antes en la entidad: si uno tiene necesidad de entrar al baño de las gasolineras, puede ir sin ningún problema… no le hace que no tenga cambio o, de plano, nada de dinero.

“Yo ando de arriba para abajo en todo el Estado (…) e, irremediablemente, paso a veces a una gasolinera y paso a veces a los baños… ¡y veo el cambio! Ya hasta uno se anima a dar la cooperación, porque ya no la exigen”, señaló el gober de Veracruz.

¡En tu cara detractor de la 4T que hace pipí en las paredes del Oxxo!

Cuitláhuac García omitió decir si tan revolucionario cambio en las gasolineras forma parte de la eliminación de la “mal llamada reforma energética”… lo que sí señaló es que ya en ningún establecimiento para cargar gasolina se tiene que pagar por pasar al baño. Si acaso dejar una cooperación voluntaria.

“Incluso me topé con una en la que me dijeron: ‘No, no pague… es gratis (…) ¡En serio! ¡hasta quería grabar!”. Ufffffff… no, pues la 4T va.

Por increíble que parezca, la mención de este nada espectacular logro del gobierno de Veracruz se dio a partir de que una reportera preguntó a Cuitláhuac García si tenía pensado solicitar que en la entidad hubiera una sucursal del Gas del Bienestar… la gasera del gobierno federal que hace unos días anunció AMLO.

El viajezote del gober de Veracruz pasó por mencionar que la titular de Energía fue diputada jarocha, luego destacar la situación geográfica de la entidad (y cómo distribuye gas natural a distintos puntos del país), señalar los beneficios de la regulación del mercado de combustibles… la venta de litros de a litro… y, finalmente, el triunfal acceso gratis a los baños.

“Otra ventaja que quizás no han observado, pero en la que vuelvo a insistir: tú vas a una gasolinería y ya no te cobran por pasar al baño (…) es el cambio”. Por cierto, luego de tanto rodeo, Cuitláhuac García anunció que sí pedirá a AMLO que la gasera del Bienestar se instale también en Veracruz.