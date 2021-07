Gas Bienestar: La empresa del Gobierno que competirá con otras distribuidoras

¿Se acuerdan que AMLO dijo que tomaría medidas para meter hacer frente al aumento de los precios del gas y la tortilla? Aunque todavía anda en los planes, en la mañanera de este 7 de julio el presidente adelantó que —además de fijar un precio máximo para estos productos— el gobierno creará Gas Bienestar para entrarle a la competencia con compañías privadas.

Todo esto después de que el precio del gas se dispararan por arriba de la inflación y como una manera de medio estabilizar esta situación que le ha pegado a los bolsillos de mexicanas y mexicanos.

AMLO anuncia creación de Gas Bienestar

“Ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina, en las dos, en diésel y en luz, la energía eléctrica, pero no he podido en gas porque ha aumentado el precio por encima de la inflación”.

Una de las causas del aumento del precio del gas, de acuerdo con AMLO, es que las compañías son las mismas que fijan las tarifas, quedándose con un margen de utilidad alto.

Aquí AMLO acusó que son cinco grandes empresas que distribuyen alrededor del 50% de gas LP en nuestro país —y que, de paso, aprovechan para ganar mayores utilidades por la distribución de gas.

En este contexto y además de echarle un ojo a un mecanismo que fije un precio máximo, el gobierno Federal va ir por la creación de una empresa distribuidora de gas “a precio justo”.

Y esta empresa se va a llamar Gas Bienestar —que se concentrará en la venta de cilindros de gas de 20 a 30 kilos a precios bajos en tooooooodas las colonias, sin que las otras empresas particulares dejen de distribuir.

“Va a haber competencia”, dijo el presidente.

Para que esto sea una realidad, AMLO explicó que no habrá necesidad de una reforma legal y que sólo se deberá ganar una autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Por acá les dejamos la explicación completa del Peje:

¿Qué empresa surtirá a Gas Bienestar?

Pemex, según lo planes de AMLO, quien ya visualizó la compra de cilindros y vehículos para su distribución.

Ahora habrá que esperar la presentación sobre el funcionamiento de Gas Bienestar —precios, rutas, servicio— y el mecanismo para fijar un precio fijo.