Esta acusación hecha por Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, es a raíz de las investigaciones del caso de los “turistas” que fueron secuestrados en Matehuala.

Turistas que resultaron ser migrantes y, de acuerdo con el mandatario potosino, la confusión habría sido porque el vehículo que los llevaba al momento de su secuestro pertenecía a una empresa de viajes turísticos. Pero, ¿qué creen? Dicha empresa (conocida como Eiffel) trabajaba bajo esa facha, pero también se dedicaba al “negocio” del tráfico de personas indocumentadas cuya intención es ir a Estados Unidos.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí / Foto: @RGC_Mx

“La empresa turística era quien promovía estos coyotajes, eran los que recibían dinero. Las investigaciones están sobre ellos porque recibían pagos de 60 mil pesos y ellos mismos entregaban a la delincuencia a estas personas para que ellos los llevarán al norte y cobrarán otros 60 mil pesos”, comentó Ricardo Gallardo para El Universal de San Luis Potosí.

Por lo anterior, claaaaaaro que la supuesta empresa turística ya tiene su carpeta especial en la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí. Sin embargo, la investigación avanza por cuenta propia ya que hasta el momento no hay ninguna denuncia en contra, lo cual, según dijo Ricardo Gallardo, pone en evidencia que las víctimas eran migrantes.

23 personas desparecieron en Guanajuato mientras iban a Saltillo / Foto: Proyecto Puente

“Si no había denuncia de familiares quiere decir que no eran mexicanos”, aseguró el gobernador. “Recordarán el caso de los 43: luego, luego se movilizaron las familias. Aquí no: ninguna denuncia por qué todos son gente centroamericanos y los familiares ni siquiera sabían que estaban perdidos”.

En sus declaraciones hechas para luego irse a ver a los Tucanes de Tijuana (fueron hechas en la feria de Soledad De Graciano Sánchez), el gobernador pidió a su homólogo de Guanajuato (de donde partió el grupo de migrantes) que hiciera su parte de la investigación… o, ¿a poco no se le hace “ridículo” que una empresa turística organice viajes de Guanajuato a Saltillo?

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se dio su tiempecito para ver a los Tucanes de Tijuana / Foto: Facebook/ricardogallardomx

Y pues sí: Gobernador de Guanajuato ya pidió investigar el caso de migrantes

De acuerdo con Periódico Correo, el gober guanajuatense, Diego Sinhue, no sólo solicitó a la fiscalía del Estado investigar este asunto, sino poner especial atención en las posibles relaciones del alcalde de San Felipe con la empresa Eifel.

Recordemos que el grupo de 23 migrantes (inicialmente identificados como turistas) salió de dicho municipio, con rumbo a Saltillo, Coahuila. Sin embargo, en el camino habría sido interceptado por sujetos armados que acabaron por secuestrarlos… pero, afortunadamente, se logró su localización dentro de un operativo en el que se liberó a más de 100 personas. Todas migrantes.

En entrevista, el gobernador Sinhue señaló que, entonces, el caso ya tiene tres carpetas abiertas: una de la fiscalía de San Luis Potosí, otra de la fiscalía de Guanajuato y una más de la Comisión Nacional Antisecuestro.