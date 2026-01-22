Lo que necesitas saber: Marina del Pilar señaló que conoció la investigación por la filtración de documentos de la FGR que se dio hace unas semanas.

Hace casi un año, las autoridades de Estados Unidos retiraron sus visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su entonces esposo, Carlos Torres. Y ahí quedó… ¿ahí quedó? No, al menos no para Torres, a quien meses después le metieron una denuncia ante la FGR, la cual la gober ya no tuvo más que aceptar que la conocía desde hace meses.

¿De qué se le acusa al esposo de Marina del Pilar?

En su conferencia mañanera, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aceptó que su exesposo, Carlos Torres es investigado por la Fiscalía General de la República. No dijo exactamente por qué… pero ni era necesario: N+ lo reveló hace unos días.

En el reportaje de N+ Focus se señaló que el exesposo de la gobernadora de Baja California pertenecería a una red que trafica drogas, armas y, ya encarrerados, también le entra al lavado de dinero. Dicha red, sería encabezada por el cuñado de Marina del Pilar (o sea, el hermano de su esposo), Luis Alfonso Torres.

De acuerdo con el medio, la investigación en contra de Carlos Torres comenzó en junio del 2025. Ahí se acusó que Torres recibía 150,000 dólares mensuales del exsecretario de seguridad del ayuntamiento de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, a cambio de ofrecer facilidades para que “Los Rusos” (una fracción del Cártel de Sinaloa) operara sin broncas en la entidad.

Retiran visa a gobernadora de Baja California y a su esposo. // Facebook:Carlos Torres.

La red dirigida por el cuñado de Marina del Pilar extorsionaba a empresarios deteniéndoles envíos de mercancías por los cuales exigían sumas millonarias a cambio de su liberación en aduanas.

¿Y esto tendría que ver con el retiro de su visa en 2025?

Quizás. De acuerdo con N+ Focus, el dinero que la red acumuló se invirtió en bienes raíces en Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, la FGR también tiene en la mira por este caso a altos funcionarios del SAT y aduanas, así como a alcaldes y funcionarios municipales de Baja California.

Foto: @MarinadelPilar

N+ Focus no indica que Marina del Pilar sea investigada, aunque sí da a entender que se tenía bien guardado lo de su exesposo: desde octubre, los involucrados en la investigación han sido llamados a declarar.

“¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos (…) se trata del mismo tema de aproximadamente hace un mes, mes y medio, donde salieron unos citatorios filtrados”, aceptó la gobernadora de Baja California.