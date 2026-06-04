Lo que necesitas saber:

El Gran Desfile Mundialista se llevará a cabo en Paseo de la Reforma el sábado 13 de junio

Ok, el nombre oficial de este evento es el Gran Desfile Mundialista, pero de acuerdo a su presentación a muchos les sonó como un desfile adelantado de Día de Muertos… en junio, nada más para pasarla bien.

El Gran Desfile Mundialista se llevará a cabo en Paseo de la Reforma el sábado 13 de junio y si les interesa lanzarse o van a andar por aquellos lares, por acá les dejamos la ruta, horario y calles cerradas.

Desfile de 'Día de Muertos' en junio por el Mundial: Ruta, horario y calles cerradas en CDMX
Foto: @ClaraBrugadaM

Ruta del Gran Desfile Mundialista en CDMX

Pásenle la idea al 007: el concepto de este desfile es mostrar la identidad de pueblos y culturas mexicanas en contexto del Mundial 2026.

Desfile de ‘Día de Muertos’ en junio por el Mundial: Ruta, horario y calles cerradas en CDMX
Foto: Fernando Paleta-Pexels.

La ruta será: desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución por todo Paseo de la Reforma. O sea, unos 3 kilómetros de recorrido

¿A qué hora?

A partir de la 1 de la tarde, los carros alegóricos saldrán de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución.

Desfile de 'Día de Muertos' en junio por el Mundial: Ruta, horario y calles cerradas en CDMX
Foto: @ClaraBrugadaM

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, explicó que en el desfile veremos elementos de la identidad y tradición popular mexa, así como referencias de la historia del futbol mundialista relacionadas con la ciudad.

10 carros alegóricos y muchas catrinas

Si se lanzan, ¿qué verán en el desfile? Ah, pues 10 carros alegóricos, seis globos monumentales y un grupos variados de creadores y artistas.

Todo acompañado de referencias chilangas como las trajineras de Xochimilco, un montón de catrinas, danzantes prehispánicos y representaciones inspiradas en los mundiales del 70, 71 y 86. Así como las figuras monumentales de Quetzalcóatl y el ajolote.

Calles cerradas

Todo el tramo de Reforma desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución por lo que, de manera obvia, se podría interrumpir el servicio en algunas estaciones de las líneas 1 y 7 del Metrobús.

Hasta el momento, las autoridades aún no comparten cómo quedará el servicio del Metrobús —que usualmente en estos eventos es parcial.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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