Lo que necesitas saber: La SB4 firmada por Greg Abbott hace de la entrada irregular a Texas un delito estatal, con esto, se da libertad a la policía de detener a cualquiera que sospeche que infringe la nueva ley.

Luego de la instalación de boyas a lo largo del río Bravo, esta nueva acción del gobernador de Texas, Greg Abbott, como que hasta se ve fresona… pero para nada lo es. El decreto que acaba de firmar criminaliza a quienes entran irregularmente a Estados Unidos, tanto así que permite a la policía local ejecutar arrestos en contra de migrantes.

Prisión o expulsión a migrantes con ley SB4 firmada por Greg Abbott

La ley promulgada por Greg Abbott es denominada SB4 y establece como delito estatal el ingreso irregular al territorio de Texas. Aunque algunos la justifican (incluso, la defienden) se trata de una de la leyes migratorias más duras que se han emitido, al otorgar a la policía la facultad de detener y de realizar deportaciones sin que las personas tengan el debido proceso.

“Hoy en Brownsville, firmé tres nuevas leyes para proteger mejor a los texanos Y a los estadounidenses de las políticas de fronteras abiertas de Biden”, presumió Greg Abbott al dar a conocer la acción que forma parte de toda una política antimigrante que ha ejecutado a lo largo de su administración.

Greg Abbott firma ley SB4 / Foto: @GregAbbott_TX

“La entrada ilegal a Texas es ahora un delito sujeto a expulsión o prisión”, explicó Abbott. “Texas también financiará la construcción de un nuevo muro y aumentará las sanciones por tráfico de personas”.

Policía podrá detener a personas de las que, por apariencia, sospeche que no son estadounidenses…

Aunque muchos podrán pensar que sólo es una acción que impedirá el ingreso de nuevos migrantes, CNN señala que estas nuevas leyes antimigrantes firmadas por Greg Abbott han despertado miedo entre la comunidad latina ya asentada en Texas, la cual es casi el 40% de toda la población del Estado.

Los temores no son “de a gratis”: según advierte The American Civil Liberties Union of Texas, el proceso que permite la nueva ley puede considerarse inconstitucional, ya que la policía de Texas tiene completa libertad de detener a personas por el simple hecho de parecer “sospechosas de no ser estadounidenses”.

En texas ya es delito ser migrante / oto: @GregAbbott_TX

Aunque la entrada ilegal a territorio de Texas se considera un delito menor, éste es punible con hasta 6 meses de cárcel… y hay ciertas variables por las que se podría castigar con más años. “La policía puede presentar cargos contra personas a quienes previamente se les negó la entrada a los EE. UU. o deportados de los EE. UU., incluidos aquellos deportados ilegalmente por Texas, con “reingreso ilegal” a Texas, punible con hasta 10 a 20 años de prisión”.

La nueva ley promulgada por Greg Abbott se prevé que entre en vigor el 5 de marzo de 2024. Por el momento, las organizaciones civiles se han limitado a tratar de informar a la gente cuáles son sus derechos frente a la SB4: “Recuerde que tiene derecho a guardar silencio y, en general, no tiene que responder ninguna pregunta sobre su estatus migratorio, dónde nació o cómo ingresó al país”.

