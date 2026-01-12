Lo que necesitas saber: Se espera que esta semana autoridades de Estados Unidos y Dinamarca se reunan.

Tal parece que ahora sí Trump se tendrá que quedar con las ganas… y es que ante sus deseos por tomar el control de Groenlandia, el gobierno groenlandés ya dejó claro que no puede ocurrir “bajo ninguna circunstancia”.

Donald Trump quiere Groenlandia // Foto generada con IA

Groenlandia rechaza control de Estados Unidos “bajo ninguna circunstancia”

Cansados de la insistencia del presidente Trump, el gobierno de Groenlandia rechazó el control de Estados Unidos… asegurado que no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia.

“Estados Unidos ha reiterado una vez más su deseo de apoderarse de Groenlandia, algo que la coalición gobernante de Groenlandia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia”, informaron mediante un comunicado.

Y aunque el gobierno estadounidense está viendo todas las posibilidades para anexarse Groenlandia (como pagarle a los residentes), el rechazo ha sido claro, incluso si es tomada por la fuerza.

Imagen ilustrativa de Groenlandia // Foto: Pexels.

¿Capricho o interés por los recursos?

Y es que el presidente de Estados Unidos se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar para poder tomar el control de Groenlandia… lo que para este punto parece más un capricho que por lo que puede ofrecer la isla.

Estas declaraciones aumentan la tensión política que se vive entre Dinamarca y Estados Unidos… esperemos que con la reunión que tendrán autoridades de ambos países en esta semana, se resuelva todo este asunto.