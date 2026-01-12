Lo que necesitas saber:

Se espera que esta semana autoridades de Estados Unidos y Dinamarca se reunan.

Tal parece que ahora sí Trump se tendrá que quedar con las ganas… y es que ante sus deseos por tomar el control de Groenlandia, el gobierno groenlandés ya dejó claro que no puede ocurrir “bajo ninguna circunstancia”.

donald-trump-canal-de-panama-groenlandia-quiere-estados-unidos
Donald Trump quiere Groenlandia // Foto generada con IA

Groenlandia rechaza control de Estados Unidos “bajo ninguna circunstancia”

Cansados de la insistencia del presidente Trump, el gobierno de Groenlandia rechazó el control de Estados Unidos… asegurado que no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia.

“Estados Unidos ha reiterado una vez más su deseo de apoderarse de Groenlandia, algo que la coalición gobernante de Groenlandia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia”, informaron mediante un comunicado.

Y aunque el gobierno estadounidense está viendo todas las posibilidades para anexarse Groenlandia (como pagarle a los residentes), el rechazo ha sido claro, incluso si es tomada por la fuerza.

Imagen ilustrativa de Groenlandia // Foto: Pexels.

¿Capricho o interés por los recursos?

Y es que el presidente de Estados Unidos se ha negado a descartar el uso de la fuerza militar para poder tomar el control de Groenlandia… lo que para este punto parece más un capricho que por lo que puede ofrecer la isla.

Estas declaraciones aumentan la tensión política que se vive entre Dinamarca y Estados Unidos… esperemos que con la reunión que tendrán autoridades de ambos países en esta semana, se resuelva todo este asunto.

Y a todo esto, ¿qué tiene Groenlandia que le interesa tanto a Trump?

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

nuevas-protestas-iran-razon-mujeres-queman-fotos-ali-khamenei-destacada

Las nuevas protestas en Irán: La razón por la que las mujeres queman fotos de Ali Khamenei
nueva-amenaza-trump-impodra-aranceles-paises-negocien-iran-destacada

Nueva amenaza: Trump impondrá aranceles del 25% a países que negocien con Irán
Tragedia en Suiza: Incendio en bar deja 40 muertos y 115 heridos

Incendio en bar de Suiza deja 40 muertos y 115 heridos; fue detenido el copropietario
claudia sheinbaum llamado trump

Sheinbaum y Trump tienen llamada: “Completamente descartada acción militar de Estados Unidos”

Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook