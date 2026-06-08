Lo que necesitas saber: Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de la Depresión Tropical Dos-E, la cual podría fortalecerse durante las próximas horas mientras continúa generando lluvias intensas, oleaje elevado y condiciones adversas en distintos puntos del Pacífico mexicano.

Tal parece que la lluvia no dará tregua y es que las autoridades acaban de anunciar que la Depresión Tropical Dos-E se mantiene frente a las costas de Guerrero y, aunque aún no alcanza la categoría de tormenta tropical, todo apunta a que ya comenzaron a tomarse medidas preventivas.

A través de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, en conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR), se determinó el cierre de puertos para embarcaciones menores no solo en Guerrero si no también en varias partes de Oaxaca.

De acuerdo con las autoridades, la medida busca evitar riesgos en las actividades marítimas, turísticas y ribereñas ante las condiciones que podría generar este sistema en las próximas horas.

Pero esta no fue la única acción anunciada

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) también informó la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas para este lunes 8 de junio, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes, personal administrativo y sus familias.

La medida aplicará para escuelas públicas y privadas, en ambos turnos, de las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña.

Asimismo, la dependencia recomendó a la comunidad escolar tomar precauciones, activar los protocolos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales institucionales.

Por ahora, las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de la Depresión Tropical Dos-E, la cual podría fortalecerse durante las próximas horas mientras continúa generando lluvias intensas, oleaje elevado y condiciones adversas en distintos puntos del Pacífico mexicano.