¿Home office cuando llueva? Congreso de la CDMX aprueba iniciativa para trabajar desde casa durante fuertes lluvias

Lo que necesitas saber: El Congreso de la CDMX aprobó una iniciativa para permitir el home office durante lluvias intensas y garantizar el derecho a la desconexión digital. Sin embargo, la reforma aún debe ser discutida y aprobada por la Cámara de Diputados porque implica cambios a la Ley Federal del Trabajo.

Si alguna vez has tardado dos o tres horas en llegar a tu trabajo por culpa de una tormenta en la CDMX (o hasta más si eres del Edomex), esta propuesta podría interesarte.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una iniciativa que busca permitir temporalmente el home office cuando las lluvias intensas u otros fenómenos naturales compliquen o hagan imposible el traslado de las personas a sus centros de trabajo.

Pero ojo: la medida todavía no entra en vigor. Como implica cambios a la Ley Federal del Trabajo, ahora deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por la Cámara de Diputados a nivel federal.

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¿Qué propone la reforma?

La iniciativa plantea modificar los artículos 57 y 68 Bis de la Ley Federal del Trabajo para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus funciones desde casa cuando existan condiciones climáticas que afecten seriamente la movilidad.

De acuerdo con el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, las lluvias intensas suelen provocar encharcamientos, cierres viales e interrupciones en el transporte público, situaciones que pueden poner en riesgo a quienes se trasladan diariamente a sus empleos.

Y sí, cualquiera que haya intentado cruzar la ciudad durante una tormenta sabe que no es exageración.

Los traslados pueden triplicarse

La propuesta nació en octubre de 2025, cuando la diputada Leonor Gómez Otegui presentó una iniciativa argumentando que las precipitaciones pueden aumentar considerablemente los tiempos de traslado.

Según el documento, la lluvia no solo ralentiza el tránsito vehicular y el transporte público, sino que también puede llegar a triplicar el tiempo que una persona tarda en llegar a su trabajo, escuela o casa.

Además, las inundaciones suelen saturar rutas de transporte y obligar a miles de usuarios a buscar alternativas para desplazarse.

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También incluye el derecho a la desconexión digital

La reforma no se limita al trabajo remoto durante contingencias climáticas.

Otro de los puntos más relevantes es que busca garantizar el derecho a la desconexión digital para todas las personas trabajadoras, sin importar si laboran de manera presencial, híbrida o a distancia.

En pocas palabras: una vez terminada la jornada laboral, las y los trabajadores tendrían el derecho de no atender mensajes, llamadas, videoconferencias o cualquier otra solicitud relacionada con el trabajo.

La iniciativa señala que esta medida ayudaría a proteger el equilibrio entre la vida personal y laboral, además de prevenir problemas relacionados con el estrés crónico y el agotamiento profesional.

¿Ya aplica?

Todavía no. Aunque el Congreso capitalino ya dio luz verde a la propuesta, las modificaciones tendrían que ser discutidas y aprobadas por el Congreso de la Unión para convertirse oficialmente en parte de la Ley Federal del Trabajo.

Por ahora, la iniciativa sigue su camino legislativo, pero abre la conversación sobre un tema que millones de personas enfrentan cada temporada de lluvias: pasar más tiempo atrapados en el tráfico que trabajando.