¡Haciendo historia! Kamala Harris toma protesta y se convierte en la primera vicepresidenta de EUA

Con la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, también llegó un hecho totalmente histórico: Kamala Harris tomó protesta como vicepresidenta y se convirtió en la primera mujer en la historia de este país en ocupar este cargo de gobierno.

Este 20 de enero, la demócrata juró como vicepresidenta de Estados Unidos convirtiéndose en la primera mujer, primera persona afroamericana y de origen asiático en ocupar este puesto.

En este histórico momento, con ayuda de la jueza Sonia Sotomayor, quien también se convirtió en la primera magistrada latina del Tribunal Supremo Federal, juró y dijo en un principio lo siguiente: “Juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos; que mantendré una fe real en esto mismo”.

Durante su juramento, el cual es una fórmula fija que todos los vicepresidentes de Estados Unidos han pronunciado, Kamala Harris terminó señalando que se comprometerá a cumplir “bien y fielmente” todos los deberes de su puesto.

Kamala Harris juró con la mano encima de dos Biblias, lo cual es una tradición: una de ellas perteneció a una amiga de su familia, Regina Shelton, y la segunda era del juez Thurgood Marshall, quien fue el primer afroamericano que formó parte del Tribunal Supremo y que es uno de los grandes referentes de la nueva vicepresidenta.

Antes de que esta ceremonia se llevara a cabo en el Capitolio, con muchas medidas de seguridad, la demócrata renunció a su cargo como senadora de California. Después de ella, también tomó protesta como nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden, frente al jefe del Tribunal Supremo, el juez John Roberts.

It’s an honor to be your Vice President. pic.twitter.com/iM3BxJzz6E

— Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021