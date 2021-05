Hank Rhon llama “basura” a Lupita Jones; “Fue sin ánimo de descalificar”, aclaró

Pese a la alarmante situación de violencia hacia las mujeres en el país, el Partido Encuentro Solidario (PES) se aventó el tiro de candidatear al gobierno de Baja California a Jorge Hank Rhon, quien no es la primera vez que lanza comentarios misóginos.

“No, yo no quiero basura”, dijo Hank Rhon cuando hace unos días se le preguntó si contemplaría la posibilidad de declinar a favor de la candidata de la colación PRI-PAN-PRD, Lupita Jones… ¿y él invitar a declinar a la ex Miss Universo? “Por eso, no quiero basura”, remarcó.

Como era de esperarse, ante las críticas por su misógina forma de referirse a la candidata, el empresario tuvo que salir a ofrecer disculpas… bueno, un intento de: “se trató de un comentario desafortunado que retoma la expresión de la candidata Lupita Jones con respecto a las mujeres que se suman a la campaña de Jorge Hank Rhon”.

De acuerdo con Reforma, en una entrevista Lupita Jones pidió al candidato del PES a no sumar basura a su campaña. De ahí el empresario justificó la forma en que se refirió a la ex reina de belleza.

“No fue con el ánimo de descalificar a la persona”, aclaró, “sino a la serie de sucesos que se han dado en este proceso rumbo a la gubernatura de Baja California, no olvidemos que la equidad de debe ser recíproca, incluso de mujer a mujer”.

El priista “con licencia” aseguró que su campaña es la única que se ha manejado “con respeto”… sin embargo, en el mismo evento en el que insultó a Lupita Jones hizo un comentario con connotaciones sexuales respecto a Marina del Pilar Ávila, candidata de Morena a la gubernatura de Baja California.

Al preguntársele qué opinaba de que la morenista está arriba de él en las encuestas, Hank Rhon se quiso ver jocoso y comentó: “¿Cómo que arriba? No jueguen, no la amuelen… estoy casado, tengo 23 hijos. No, no”.

PRI exigió disculpas a Hank Rhon

Luego del comentario de Hank Rhon, el PRI lanzó un comunicado en el que calificó de “inaceptable” la violencia que su exmilitante ejerció contra Lupita Jones. “Las declaraciones misóginas de Hank Rhon no representan a la ciudadanía de Baja California ni al resto del país”.

Hank Rhon estaba apuntadísimo para ser candidato del PRI en estos comicios. Sin embargo, el partido decidió ir en coalición con el PAN y PRD y, además, candidatear a una mujer. Al ser bateado, el empresario se fue con el PES… pero igual terminando el proceso electoral regresa, ya que no ha sido expulsado del partido. Está “de licencia”, por así decirlo.