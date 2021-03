Hermano del “Canelo” Álvarez va por alcaldía de Zapotlanejo, Jalisco

Si Gonzalo Álvarez es igual que su hermano El Canelo, entonces seguro en la elección de alcalde de Zapotlanejo se enfrentará a puro bulto, digo, entonces casi tiene asegurada la victoria.

Bueno, ya en serio… pues continuando con esta ya nada graciosa tendencia de postular a lo que caiga, ahora Morena decidió lanzar como candidato a la alcaldía de Zapotlanejo, Jalisco, a nada menos que el hermano del campeón del CMB, Saúl El Canelo Álvarez.

La candidatura fue confirmada por el propio Gonzalo Álvarez en un mensaje que difundió en sus redes sociales. “Quiero compartirles que me registré como candidato por Morena a la Presidencia Municipal de nuestro Zapotlanejo”, escribió el hermano del Canelo.

“Les doy las gracias por el apoyo que me han brindado ustedes, por la confianza y respaldo en este camino que apenas comienza. Asumo el compromiso y responsabilidad que esto conlleva, porque estoy convencido que juntos podemos seguir transformando a nuestro municipio, es tiempo de nosotros! Estamos listos!”

Aunque a muchos les cae de sorpresa esta candidatura, se ve que desde hace rato el susodicho la tenía en la mira. Tanto así, que desde diciembre del año pasado colgó en su página Facebook un video en el que su hermano, muy espontáneamente, le echa porras.

“Es una de las mejores personas que conozco en la vida. Es una persona personas con muy bonitos sentimientos”, asegura El Canelo Álvarez en la grabación en la que ya se veían intenciones políticas, con el lema “Gonzalo Álvarez, vamos con fuerza”… ahora es #MePongoLosGuantesPorZapotlanejo.

De acuerdo con Quadratin, en diciembre del 2020, Gonzalo Álvarez se encontraba cursando la carrera de Derecho. Quién sabe si continúa estudiando o ya se graduó. Lo que sí se sabe es que cuenta con diplomados en Psicología Nutricional y en Administración Pública.

A pesar de que apenas hizo su registro como candidato, el hermano del Canelo lleva rato haciendo campañ… acercándose a la gente de Zapotlanejo. Incluso, según denunció en sus redes, ya hasta gente ha pedido credenciales del INE a su nombre.

“Me deslindo de aquellos que a mi nombre tratan de sacar ventaja de las necesidades de la gente, o tratan de engañarlos, te invito a que me envíes un mensaje por inbox si alguien trata de hacerlo. Si necesitas mi ayuda o si quieres que platiquemos no necesitas ningún intermediario, contáctame a través de esta página de Facebook”.