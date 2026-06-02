Lo que necesitas saber: No es la primera vez que el menor de los hijos de López Obrador se encuentra en medio de una polémica relacionada con artículos de lujo.

Más de uno podrá recordar las muchas conferencias en las que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no se cansaba de decir que su gobierno era austero y que él y su familia llevaban una vida “humilde”.

Sin embargo, tal parece que la austeridad quedó en el pasado o, al menos, eso es lo que piensan algunos usuarios en redes sociales tras las recientes imágenes de su hijo menor.

Pues este 2 de junio comenzaron a circular fotografías y videos en los que podemos ver a Jesús Ernesto López Gutiérrez en el exclusivo restaurante Nusr-Et de la Ciudad de México, propiedad del célebre chef turco Nusret Gökçe, mundialmente conocido como “Salt Bae”.

Foto: @enriquemunozFM

El evento se llevó a cabo de manera privada y únicamente por invitación, por lo que no estuvo abierto al público en general, algo que despertó todavía más la curiosidad y las preguntas de los usuarios en redes sociales.

Pero eso no fue todo pues algunos internautas notaron un detalle que rápidamente llamó la atención y eran los tenis que llevaba puestos.

Los cuales se trata de unos Super-Star de la marca Golden Goose que, de acuerdo con su precio en Farfetch, alcanzan los 790 dólares, es decir, alrededor de 14 mil pesos mexicanos.

Foto: @enriquemunozFM

Fue precisamente este detalle el que llevó a más de uno a preguntarse ¿no se suponía que había una lucha contra los “fifís”?

Y es que no es la primera vez que el menor de los hijos de López Obrador se encuentra en medio de una polémica relacionada con artículos de lujo.

En años recientes ha sido señalado en redes sociales por aparecer usando tenis de marcas como Balenciaga y Gucci, así como accesorios de firmas exclusivas que contrastan con el discurso de austeridad promovido durante el sexenio pasado.

Incluso, algunas fotografías difundidas anteriormente donde aparece en viajes y espacios exclusivos también provocaron críticas y reavivaron el debate sobre el estilo de vida de la familia del exmandatario.

Por ahora, las imágenes en el restaurante de Salt Bae continúan generando conversación en redes sociales, donde cientos de usuarios han vuelto a cuestionar la diferencia entre los discursos de humildad que marcó gran parte del gobierno de López Obrador y los lujos que, aseguran, ahora presume parte de su familia.