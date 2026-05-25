Lo que necesitas saber: El hijo del expresidente va por la contienda por el cargo de diputado federal de Tabasco.

El 25 de mayo, Andrés Manuel López Beltrán (a.k.a uno de los hijos de AMLO) subió un comunicado dirigido a la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en donde informó su decisión de separarse de su cargo en la organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como dejar su lugar en la Comisión Nacional de Elecciones.

Hijo de AMLO deja la Secretaría de Morena

Bueno, pues nada más y nada menos que el hijo del expresidente va por la contienda por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del estado de Tabasco.

Foto: andresmanuellopezbeltran_

En este mismo comunicado, Andrés mencionó un pequeño balance de sus “logros” a lo largo del año y siete meses —periodo en que estuvo en el ojo del huracán por su viaje a Japón después de que se revelara el caso de Adán Augusto y el líder de La Barredora en Tabasco.

Incrementar el padrón de afiliados en 10 millones de nuevos militantes.

Credencializar a cerca de 7 millones de nuevos afiliados en el país. Este número avanza cada día. Para lograrlo, instalaron 300 módulos de credencialización en cada uno de los Distritos Electorales Federales del país.

Establecer comités seccionales del partido en 69 mil 396 secciones electorales, lo que corresponde al 97% de las secciones electorales existentes en el país.

Conformar consejos municipales en mil 952 municipios, equivalentes al 97.60% de los municipios del país con régimen de partidos. De acuerdo con el calendario establecido, esta actividad quedará concluida el próximo 31 de mayo.

De la mano de sus coordinadores, se realizaron más de 272 asambleas de evaluación y organización en todo el país.

Además, Andrés Manuel López Beltrán dijo que para él siempre ha sido un orgullo pertenecer a Tabasco, mencionando que “haber nacido en la cuna de nuestro movimiento. Hoy me llena de felicidad regresar a nuestros orígenes para, junto con ustedes, seguir construyendo desde abajo la Transformación del país”.

Y a todo esto… ¿qué respondió Ariadna Montiel Reyes?

La presidenta confirmó que ya recibió el comunicado y fue en su cuenta de X donde le agradeció por su trabajo y le deseó mucho éxito en esta nueva etapa, mencionando que “has sido parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia junto al pueblo de México, y estoy segura de que vienen nuevos retos y grandes logros para ti”.

Y pues según quedaron en buenos términos, ya que Ariadna Montiel reafirmó su amistad y cariño, por lo que muchos ya toman esto como una respuesta positiva ante la petición de Andrés de abandonar su lugar dentro de Morena.

Por ahora queda esperar si logra ganar la contienda por el cargo como diputado federal de Tabasco. Lo que sí es un hecho es que su comunicado ya comenzó a hacerse tendencia en redes sociales.