Una onda gélida golpeará al norte de nuestro país durante este fin de semana. En las zonas fronterizas con Estados Unidos y en las zonas altas de los estados al norte ya se reportan temperaturas bajo cero.

Y es que las temperaturas bajo el punto de congelación, en conjunto con el aire con sensaciones térmicas mucho más bajas son extremadamente peligrosos. Si no tomamos las medidas adecuadas, solo estar expuestos en el exterior por 5 minutos podría provocar hipotermia.

¿Qué es la hipotermia? ¿cuáles son los síntomas? y sobre todo ¿qué debemos hacer y cómo podemos prevenirla?

Foto: Getty Images

¿Qué es la hipotermia?

Cuando estamos expuestos a temperaturas muy frías sin la protección adecuada, el cuerpo empieza a perder calor más rápido de lo que lo produce.

La hipotermia es una temperatura corporal anormalmente baja. Junto con la congelación son afecciones extremadamente peligrosas que pueden terminar en la muerte.

Aunque generalmente la hipotermia ocurre en temperaturas MUY frías, puede suceder en temperaturas no tan frías si la persona enfría su cuerpo con la lluvia, con el sudor o cuando se mete en aguas frías.

Foto: Omar Martínez-Cuartoscuro.

Cuando nos exponemos al frío por mucho tiempo el cuerpo agota la energía que tiene almacenada para intentar elevar la temperatura, lo que provocará que la temperatura corporal sea aún más baja.

Cuando la temperatura en el cuerpo ya es muy baja, afecta al cerebro y la víctima no puede moverse o pensar con claridad. Es por eso que es demasiado peligrosa: la persona no sabe lo que está pasando y no puede tomar alguna medida para salvarse.

Este estado peligroso ocurre cuando la temperatura corporal está por debajo de los 35º C. La hipotermia grave, la que lleva a la muerte si no se atiende de inmediato, ocurre cuado la temperatura está por debajo de los 30º C.

¿Quiénes están en mayor riesgo ante la hipotermia?

Aunque todos podemos ser víctimas de la hipotermia sino tenemos las medidas adecuadas, hay ciertos grupos de edad que están en un riesgo mucho mayor.

Adultos mayores que no se alimentan bien, que no visten adecuadamente o que no tienen las condiciones de calefacción adecuadas.

que no se alimentan bien, que no visten adecuadamente o que no tienen las condiciones de calefacción adecuadas. Bebés que duermen en habitaciones frías.

que duermen en habitaciones frías. Personas en situación de calle o quienes están expuestos al exterior por mucho tiempo (excursionistas, cazadores, etc.).

o quienes están expuestos al exterior por mucho tiempo (excursionistas, cazadores, etc.). Personas que beben alcohol o consumen drogas.

Foto: @Vipertor_68

¿Cuáles son los síntomas de la hipotermia?

Es muy importante estar alertas de los síntomas de hipotermia. Estos síntomas no siempre significan que ya tienes hipotermia, pero si estás en el exterior o en una habitación con temperaturas bajas y no tienes la ropa adecuada para mantenerte caliente, hay que estar muy pendiente.

Lo mismo si estas cerca de una persona en un grupo de edad de riesgo, hay que vigilar los siguientes síntomas:

Temblores involuntarios o tiritar

Sentirse muy agotado o muy cansado

Confusión

Torpeza con las manos

Pérdida de la memoria

Problemas para hablar

Somnolencia

En el caso de los bebés hay que agregar dos síntomas importantes: poca energía y piel fría en un tono rojo brillante.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Como lo mencionamos anteriormente, la hipotermia es una emergencia médica, tiene que ser atendida lo más pronto posible. Y aunque a veces no tenemos un médico tan cerca como nos gustaría, sí hay algunas cosas que podemos hacer para contener en lo que llegamos al médico.

¿Qué podemos hacer para ayudar a una persona con síntomas de hipotermia?

Si notamos que una persona tiene síntomas de hipotermia, lo primero es tomarle la temperatura y si está muy baja, por debajo de 35 grados, buscar atención médica de inmediato.

En lo que la persona llega al hospital o con un médico, podemos:

Llevar a la persona a una habitación o refugio cálidos

Quitarle las prendas mojadas que tenga puestas

Calentar primero la parte central de cuerpo (pecho, cuello, cabeza e ingle) con cobijas, varias capas de ropa secas, toallas o una frazada eléctrica si está disponible.

Ofrecer bebidas calientes sin alcohol. Esto no aplica para personas inconscientes.

Cuando ya aumentó la temperatura corporal, hay que envolver todo el cuerpo, incluso la cabeza y el cuello.

Una persona que tiene hipotermia grave podría estar inconsciente, pareciendo que no tiene pulso ni respiración. En este casi hay que tener mucho más cuidado.

Hay que hacer reanimación cardiopulmonar aunque parezca que la persona esté muerta. La maniobra debe continuar hasta que la persona responda o llegue al medio. Siempre hay que mantener el calor.

En este último caso la atención médica es mucho más urgente.