Lo que necesitas saber: Félix Salgado Macedonio ha sido acusado de abuso y no logró ser candidato a la gobernatura de Guerrero por no aclarar gastos de precampaña.

A lo mejor en sus buenos tiempos lo hizo (luchar por causas sociales)… sin embargo, lo más reciente que se recuerda de Félix Salgado Macedonio (y por lo quedará marcado) es por las acusaciones de abuso en su contra.

Cabañas entregadas por Félix Salgado Macedonio / Foto: Instagram/felix_salgadom

Homenaje será de parte de Universidad de Autónoma de Guerrero

Pero bueeeeeeeeno, parece que eso no lo toma en consideración el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña… y, por eso, propondrá hacerle un (nada) merecido homenaje al flamante legislador motorizado.

“En el caso, yo hablo de la universidad, nosotros vamos a hacer ese reconocimiento, incluso a los luchadores sociales, como Juan García Costilla, al mismo Félix Salgado Macedonio”, adelantó Saldaña.

Foto: Félix Salgado Macedonio vía FB

De acuerdo con el funcionario, Salgado Macedonio será colocado a la par de figuras como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, luchadores sociales que fueron perseguidos (y reconocidos) como líderes guerrilleros… mientras que Salgado Macedonio, pues un rato estuvo en la mira de las autoridades, aunque no por las mismas razones que los demás homenajeados.

Homenaje a Salgado Macedonio es propuesto tras reconocimiento a exgobernador acusado de “guerra sucia”

Según el rector de la Universidad de Guerrero, la propuesta de homenajear a Félix Salgado Macedonio apenas será presentada al Consejo Universitario, como parte de un proyecto que sirva de memoria para que nunca más haya represión… como la que se dio en la propia Universidad en 1960.

Félix Salgado Macedonio / Foto: Facebook//FelixSalgadoMX

La propuesta de homenajear a Félix Salgado Macedonio se presenta a días de que le rindieran honores al exgobernador Ruben Figueroa Figueroa, recordado como artífice de la guerra sucia que se dio en Guerrero.

Por lo anterior, las autoridades tuvieron que ofrecer disculpas… y, ahora, se exige el despido de la responsable: la titular de Cultura en la entidad, Aida Melina Martínez. Sobre este caso, el rector de la Universidad de Guerrero se limitó a señalar que “cada quien habla de su historia”.