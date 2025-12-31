Lo que necesitas saber: El gobierno de la CDMX ya compartió los horarios que tendrán los servicios de transporte público de la "movilidad integrada" para este 31 de diciembre y 1 de enero.

Ya pasó la Navidad y el Año Nuevo está a la vuelta de la esquina… y si planeas salir estas fechas dentro de la CDMX, considera los horarios de servicio que tendrán este cierre de año el Metro y Metrobús.

Servicio de Metrobús // Foto: David Becerril para Sopitas.com

Metro confirma horarios de servicio Año Nuevo

Vamos primero con la limosina naranja. Mediante redes sociales, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la CDMX informó que el horario para el 31 de diciembre será de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche.

Y para, el 1 de enero de 2026, se aplicará el horario de día festivo… por lo que su servicio comenzará a la 7:00 y terminará a las 24:00 horas.

Durante el primer día del año también se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”. Así que toma tus consideraciones si usarás este transporte para moverte en estas fechas.

Horario del Metro en Año Nuevo // X: @MetroCDMX

¿Cuál será el horario del Metrobús durante Año Nuevo y 1 de enero?

El Metrobús de la Ciudad de México informó que para todas sus líneas este 31 de diciembre tendrá un horario de 4:30 a 21:00 horas y para 1 de enero será de 5:00 a 00:00 horas.

Aunque eso sí, considera que el último día del 2025 tendrá una extensión de horario hasta la 1 de la mañana la Línea 1 y 7.

Horario del Metrobús en Año Nuevo // X: @MetrobusCDMX

¿Y en los otros medios de transporte?

Pa que no le busques más, el gobierno de la CDMX ya compartió los horarios que tendrán los servicios de transporte público de la “movilidad integrada” para este 31 de diciembre y 1 de enero. Acá te los dejamos: