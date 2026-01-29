Lo que necesitas saber: Este lunes 2 de febrero, el transporte público de la CDMX modificará su horario de servicio.

Estamos a nada de vivir el primer puente del año. Para las personas que no tengan planeado salir de la CDMX y se vayan a echar sus tamales, acá les contamos los horarios de servicio que tendrán el transporte público y los bancos este lunes 2 febrero.

Metrobús // X:@RosarioCastroE

Cambia horario de servicio del transporte público en CDMX el 2 de febrero

El próximo lunes 2 de febrero será descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo debido a la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917 y como todos los años, el transporte público en la CDMX modificará su horario de servicio.

Fue la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX la encargada de informar estos ajustes para este primer día festivo del año en toda la Red de Movilidad Integrada. Estos son todos los horarios:

Metro : 7:00 a 00:00

: 7:00 a 00:00 Metrobús : 5:00 a 00:00

: 5:00 a 00:00 RTP : 7:00 a 00:00

: 7:00 a 00:00 Trolebús (Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) : 6:00 a 23:30

: 6:00 a 23:30 Trolebús (Líneas 10, 11 y 13) : 5:00 a 00:00

: 5:00 a 00:00 Trolebús Aztecas (Línea 12) : 5:30 a 23:30

: 5:30 a 23:30 Cablebús : 7:00 a 23:00

: 7:00 a 23:00 Tren Ligero : 7:00 a 23:00

: 7:00 a 23:00 Ecobici : 5:00 a 00:30

: 5:00 a 00:30 Servicio de apoyo RTP Tren Ligero : 7:00 a 23:30

: 7:00 a 23:30 Biciestacionamientos : 7:00 a 00:00

: 7:00 a 00:00 Ecoparq y módulos de la Semovi: No operan.

Horario transporte CDMX este 2 de febrero // X:@LaSEMOVI

¿Abren los bancos este 2 de febrero?

De acuerdo con el calendario de feriados bancarios 2026 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el próximo lunes 2 de febrero todas las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, suspenderán su atención en sucursales.

Si tienes algún trámite u operaciones importantes que vayas a realizar, es mejor que tomes en cuenta que por 24 horas quedarán suspendidos los servicios… reabriendo las puertas el martes 3.

Aunque claro, este cierre de sucursales no significa la suspensión total de los servicios financieros. Aún podrás utilizar los cajeros automáticos, hacer movimientos en aplicaciones móviles y realizar transferencias interbancarias, aunque podrían presentar retrasos.

Así que, ya te la sabes, toma tus precauciones y prepárate para disfrutar de los tamales.