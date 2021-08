En CDMX hay dos perfiles de personas hospitalizadas: los adultos mayores no vacunados (relacionados con hospitalizaciones graves) y los y las jóvenes, de acuerdo con la secretaria de Salud Oliva López Arellano, quien de manera breve explicó que en estas semanas las autoridades han identificado a estos dos grupos.

De un lado están los casos graves y, por otra parte, los moderados, que no necesitan de ventiladores. Y aquí, la diferencia la ha hecho la vacuna contra COVID-19.

Hospitalizaciones graves son de adultos mayores no vacunados: Salud CDMX

“Tenemos dos componentes del perfil en los hospitales de Ciudad de México. Uno que sería los pacientes hospitalizados graves, están básicamente las personas adultas mayores no vacunadas y un perfil de hospitalizados que, afortunadamente, no están graves, no requieren ventilación mecánica invasiva y son más jóvenes, pero sí es muy notable el peso de la vacunación en la hospitalización y letalidad”.

En conferencia de prensa, este 6 de agosto, Oliva López fue cuestionada por un reportero sobre el perfil de las personas hospitalizadas en CDMX y cuánto tardan en ser dadas de altas.

Lo que se ha observado es que las hospitalizaciones graves están relacionadas con personas adultas mayores no vacunadas y una población más joven.

Pero aquí —como mencionamos casi al inicio del texto— la diferencia la hace la vacunación, incluso en los días de hospitalización.

De acuerdo con Oliva López, las personas vacunadas están tardando alrededor de seis días en salir y las no vacunadas tardan un poco más, están nueve días en hospitalización.

Todo esto sucede en una tercera ola que no es parecida a las otras dos, aunque existe una velocidad importante de contagios, la letalidad no es la misma, explicó la secretaria de Salud de CDMX.

Además, en medio de la tercera ola, el gobierno de CDMX prepara un plan para atender a grupos vulnerables como las personas que padecen hipertensión, diabetes u obesidad. Sin embargo, se supone, el lunes lo dará a conocer.

CDMX y el Valle de México

La Zona Metropolitana del Valle de México ya rebasó las cuatro mil hospitalizaciones —y llegó al escenario drástico que las mismas autoridades capitalinas estimaron.

Sin embargo, el gobierno de CDMX ha asegurado que aún cuenta con capacidad hospitalaria —hay siete mil 647 camas disponibles, explicó Eduardo Clark de la Agencia Digital de Innovación Pública.

Hasta este 6 de agosto, hay cuatro mil 671 personas hospitalizadas en el Valle de México, de este grupo mil 1159 requieren ventilación mecánica.

Sin embargo, una cosa a destacar es que la velocidad del crecimiento en el número de hospitalizaciones ha ido disminuyendo, al menos desde hace tres semanas —Eduardo Clark explicó que CDMX registra una estabilidad en la ocupación de camas a lo largo de 10 días, aunque ha sido alta.

En el caso de CDMX, el registro es de tres mil 221 personas hospitalizadas.

Y aunque hay capacidad hospitalaria, CDMX sigue en la reconversión. Por lo pronto, las camas —para atender casos COVID-19— en los hospitales de Ciudad de México pasaron de 600 a mil.

Los hospitales que sumaron camas fueron: Pastora o el Hospital General de Cuautepec, el Hospital General de Topilejo, el Hospital General Dr. Enrique Cabrera, el Hospital General La Villa y el Hospital Belisario Domínguez.

Por acá les dejamos la explicación completa de Oliva López sobre los perfiles en las hospitalizaciones —recordando que el llamado es que la gente vaya a vacunarse contra COVID-19, ya que con la vacuna disminuye el riesgo de desarrollar una enfermedad grave e incluso la letalidad: