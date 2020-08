Preparen los paraguas: Habrá más huracanes de lo que se pronosticaba en el Atlántico

El meteorólogo Philip Klotzbach, investigador de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, indicó que se ha actualizado el pronóstico en relación a la cantidad de tormentas y huracanes que se podrían formar en el océano Atlántico. Sí, ahora se estima que podrían originarse alrededor de 24 ciclones.

De acuerdo con el meteorólogo, de estas 24 tormentas con nombre, 12 podrían convertirse en huracanes de categoría 1 y 2. Por otra parte, cinco podrían transformarse en huracanes mayores de categoría 3, 4 y hasta 5.

Seasonal forecast from @ColoradoStateU increased & now calls for extremely active 2020 Atlantic #hurricane season: 24 named storms (including 9 that have already formed), 12 hurricanes (including 2 that have already formed) & 5 major (Cat 3+) hurricanes: https://t.co/wL1t2D2mgx pic.twitter.com/DfZgG3CAyC



También la compañía Accuweather, la cual se dedica a prever condiciones climáticas, dio a conocer información similar a la que proporcionó el especialista de la Universidad de Colorado, pues indicó que serán entre 20 y 24 tormentas con nombre las que se desarrollarán en el océano Atlántico.

De estos fenómenos meteorológicos, según la empresa, nueve o hasta 11 podrían convertirse en huracanes, de los cuales cuatro o seis serían de categorías mayores.

The 2020 Atlantic hurricane season is off to a frenetic start, and based on the latest long-range outlook from AccuWeather’s hurricane experts, there is plenty of tropical activity still to come: https://t.co/7gbv6nlH0r pic.twitter.com/lTr60WpkpA

— AccuWeather (@accuweather) August 4, 2020